Sivas’ta Aşık Veysel anısına resim sergisi açıldı. Atatürk Kongre Müzesi’nde gerçekleşen açılışta konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, Aşık Veysel’in ölümünün 50. yılı dolayısıyla UNESCO’nun 2023 yılını “Aşık Veysel Yılı” olarak kutladığını anımsattı. Sergiyi düzenleyen sanatçılara teşekkür eden Karaca, Cumhuriyetimizin 100. yılı olması münasebetiyle de Cumhuriyetin temellerinin atıldığı bu müzede bu sergiyi açmaktan onur ve gurur duyuyoruz” dedi. 45 sanatçının 50 eserinin yer aldığı sergi 12 Haziran’a kadar açık kalacak.