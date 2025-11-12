Atatürk’e dair tarihi sayfalar CSO Ada Ankara'da

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin ardından gazete manşetleri ve matem haberlerinin yer aldığı yerli ve yabancı yaklaşık 300 gazete ve dergi nüshasının yer aldığı sergide, Osmanlı Dönemi’nden kalan dağdeviren dürbünü, fotoğraf makineleri ve antika eserler de bulunuyor. Yaklaşık 300 eserin yel aldığı sergi, 14 Kasım Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.