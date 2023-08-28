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Atınkepenk kısa filmler için açılıyor

Esnaf ve Sanatkârlar Derneği’nin (ESDER) düzenlediği Altınkepenk Uluslararası Belgesel Kısa Film Yarışması’na başvurular başladı.

Kültür Sanat Servisi
04:00 . 28/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen yarışmayla her sene farklı bir temada esnaf ve sanatkârlar beyaz perdeye taşınıyor. Esnaflığın ve sanatın bir araya geldiği yarışma, sekizinci kez düzenlenecek. Bu sene temasını ilk kez kadınlar üzerine belirleyen etkinlikte, “Anadoludan Balkanlara Üreten Kadınlar” başlığı altında kısa filmler yarışacak.

Amacımız kadınları onurlandırmak

ESDER başkanı Mahmut Çelikus, yarışma temasını belirlerken kadınların üretimdeki payına dikkat çekmek istediklerini belirtti. Yarışmada yaşanmışlıklara odaklandıklarını işaret eden Çelikus “Yaklaşık 16 yıldır esnafın sesini, üretimini gündeme getirmek için festival ve yarışmalar yapıyoruz. Gelen işlerden çok güzel hikâyeler çıkıyor. Artık yurt dışına açılalım istiyoruz. Bu zamana kadar farklı temalar seçtik ancak kadınlarla ilgili bir tema yapmamıştık. Esnaflar hayatın merkezindeydi. Kapitalist sistem ise esnafları dışlıyor. Üretimde kadınların çok ciddi bir payı var. Kamyon lastiği yapan kadınların sesini duyurmak, daha da üretime çekmek ve onurlandırmak istedik” dedi.

Yarışmaya ülke içinden ve dışından eserler katılabilecek. Türk vatandaşları için; birinciye 40 bin, ikinciye 30 bin, üçüncüye ise 20 bin, mansiyon ödülüne layık görülen üç yapıma ise 10 bin lira para ödülü verilecek. Diğer ülke vatandaşları içinse birinci filme 2 bin, ikinciye bin 500, üçüncüye bin, üç mansiyon ödülüne ise 500 euro ödül takdim edilecek. Başvuruların 5 Kasım’a kadar süreceği yarışmaya ilişkin kurallara ve başvuru formuna producingwomen.net adresinden ulaşılabilecek.




#Kültür
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#Film
26 dakika önce
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