Hayat Bakan Koca Ambulansa izin vermeyen bir yaklaşım tarzı kabul edilemez
GENEL SAĞLIK

Sağlık Bakanı Koca: Ambulansa izin vermeyen bir yaklaşım tarzı kabul edilemez

Bakan Koca: Ambulansa izin vermeyen bir yaklaşım tarzı kabul edilemez

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücü hakkında “Maalesef yaşanan olay son derece üzücü. İçinde hasta vatandaşı taşıyan ambulansa izin vermeyen bir yaklaşım tarzı kabul edilemez. Bununla ilgili de maalesef birtakım sadece para cezasına yönelik yaptırımlar var, daha caydırıcı cezaların olması gerektiği kanaatindeyim. Sayın İçişleri Bakanımızla da bu konuyu tekrar değerlendirmeyi düşünüyorum” diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Lüks araçlı bir kişi, özel ambulansın yolunu keserek geçişine engel oldu.
Lüks araçlı bir kişi, özel ambulansın yolunu keserek geçişine engel oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücü hakkında “Maalesef yaşanan olay son derece üzücü. İçinde hasta vatandaşı taşıyan ambulansa izin vermeyen bir yaklaşım tarzı kabul edilemez. Bununla ilgili de maalesef birtakım sadece para cezasına yönelik yaptırımlar var, daha caydırıcı cezaların olması gerektiği kanaatindeyim. Sayın İçişleri Bakanımızla da bu konuyu tekrar değerlendirmeyi düşünüyorum” diye konuştu.

Bakan Koca, sigara paketlerinde yeni dönemle ilgili olarak, "Sigara aynı zamanda bir reklam panosu. Biz bu anlamda özellikle uyarıcı birtakım yaklaşımlarla markanın da bir bağımlılık unsuru olduğunu biliyoruz. O nedenle logo yerine sadece yüzde 5'lik ismin olduğu yüzde 85 düz sigara paketi uygulamasına temmuz ayından itibaren geçiyor olmuş olacağız." diye konuştu.

Ambulansa yol vermeyen maganda yakalandı
GÜNDEM
Ambulansa yol vermeyen maganda yakalandı

Bu sabah İstanbul'da çekildi: Ambulansa yol vermemek için çabaladı
GÜNDEM
Bu sabah İstanbul'da çekildi: Ambulansa yol vermemek için çabaladı

Erdoğan'ın küçük Muhammed'e hediye ettiği tespihi satın almak istiyorlar
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Dün saat 14.00'te İstasyon Meydanı'nda halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alandan ayrılırken karşısına çıkan ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Muhammet Atabey Dölek ile bir süre sohbet etti.
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Dölekli, kendisine ait Oltu taşı tespihini Erdoğan'a hediye etti. Bunun üzerine Erdoğan, Senin elin boş kalmasın. Ben de sana kendi tespihimi hediye edeyim dedi.
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Erdoğan cebinden çıkardığı kuka yapımı tespihi Dölekli'ye vererek, Ölene kadar kaybetme dedikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.
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TESPİHİ SATIN ALMAK İÇİN TEKLİF YAPILDI: Sosyal medyada yayınlanan bu görüntülerin ardından Muhammed Atabey Dölekli'nin babası Atilla Dölekli'yi çok sayıda Erdoğan hayranı telefonla arayarak tespih için yüksek rakamlar teklif etti.
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Baba Dölekli, Cumhurbaşkanımız Erzurum mitingini bitirdikten sonra meydandan ayrılırken yoğun kar yağışı ve soğuğa rağmen kendisini bekleyen oğlumla görüştü. Oğlum kendisini çok sevdiği için kendine ait olan tespihi Reis'e hediye etti. Cumhurbaşkanımız da kendi tespihini verdi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine çok kişi bizi telefonla arayıp inanılmaz tekliflerlerde bulundu. Ama bunun bir bedeli olmadığı gibi oğlum Atabey, Cumhurbaşkanı'na söz verdiği gibi ölene kadar bu tesbihi saklayacak diye konuştu.
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Tespih üretim ve satışı yapanlar kuka tespihin fiyatlarının 25 liradan başlayıp, 400 liraya kadar çıktığını belirtti.
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Erdoğan'ın küçük Muhammed'e hediye ettiği tespihi satın almak istiyorlar
Erdoğan'ın küçük Muhammed'e hediye ettiği tespihi satın almak istiyorlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum mitingi sonrası kendisine Oltu taşından tespih armağan eden ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Muhammed Atabey Dölekli'ye (8) kendi tespihini hediye etti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine tespih için aileye inanılmaz rakamların teklif edildiği öğrenildi.

Siirtli Merve devlet desteğiyle hayvancılık yapıyor
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Baykan'ın Yukarı Tutacılar köyünde oturan Merve Türköz, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Genç Çiftçilik' projesine başvurdu.
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Merve'ye proje kapsamında 37 keçi hibe edildi.
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Ailesiyle birlikte köyde çiftçilik yapan Merve Türköz, hibe keçiler sayesinde ailesinin ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, Ailem çiftçilik yapıyor ve geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz. Yaz aylarında şehir dışına çıkarız. Babamın desteği ile ben de bu yapılan projeye başvurdum. Bana 37 keçi verildi. Bu sayede aile ekonomisine büyük katkıda bulunacağım dedi.
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Türköz Keçilerim gün geçtikçe büyüyor ve onların sütünden etinden yararlanacağız. Keçilerime her gün bakıyorum, onları otlatmaya götürüyorum, besliyorum, bu işi severek yapıyorum. Bölgemizde kızlar daha çok eve kapanır. Ben de okumadım, anneme ev işlerine yardımcı oluyorum. Şimdiki hedefim büyük bir sürü elde etmek, bu işi meslek olarak yapmaktır diye konuştu.
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2 BİN KİŞİNİN ARASINDAN SEÇİLDİ:
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Baba Muzaffer Türköz ise kızının köyde tek kadın çobanı olduğunu ifade ederek, Merve'nin 'Genç Çiftçilik' projesine başvuran 2 bin kişi arasında seçildiğini söyledi.
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Muzaffer Türköz, Kızım bu işe girdiğinde benden izin istedi. Ben de kendisine bu işi yapamayacağını, bu işin kadın işi olmadığını ve zor bir iş olduğunu belirttim. Ancak kendisi ısrar edince ben de destekledim ve kendi imkanlarıyla müracaat etti dedi.
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Baba Türköz kızının 2 bin kişinin arasından seçildiğini ve kendisine 37 keçi verildiğini belirterek Evimizin altında bulunan ahıra koyduk. Kızım her gün onlara bakıyor. Havalar güzel olduğu zaman köy civarında otlatmaya çıkarıyor. Ben okul okumasını istedim ancak imkanlar el vermedi, bu mesleği seçti diye konuştu.
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Baykan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Meral Alkaş Ceylani de ilçe ve köylerinde 'Genç Çiftçilik' projesinden 38 kişinin faydalandığını, proje için 1 milyon 140 bin lira ödenek ayrıldığını kaydetti.
Siirtli Merve devlet desteğiyle hayvancılık yapıyor
Siirt'in Baykan ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen 'Genç Çiftçilik' projesine başvuran ortaokul Merve Türköz'ün (19) hayatı değişti. Proje kapsamında 37 keçi hibe edilen Merve, "Babamın desteği ile projeye başvurdum. Bu sayede aile ekonomisine büyük katkıda bulunacağım" dedi.


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