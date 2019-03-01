Sağlık Bakanı Koca: Ambulansa izin vermeyen bir yaklaşım tarzı kabul edilemez
Bakan Koca: Ambulansa izin vermeyen bir yaklaşım tarzı kabul edilemez
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücü hakkında “Maalesef yaşanan olay son derece üzücü. İçinde hasta vatandaşı taşıyan ambulansa izin vermeyen bir yaklaşım tarzı kabul edilemez. Bununla ilgili de maalesef birtakım sadece para cezasına yönelik yaptırımlar var, daha caydırıcı cezaların olması gerektiği kanaatindeyim. Sayın İçişleri Bakanımızla da bu konuyu tekrar değerlendirmeyi düşünüyorum” diye konuştu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücü hakkında “Maalesef yaşanan olay son derece üzücü. İçinde hasta vatandaşı taşıyan ambulansa izin vermeyen bir yaklaşım tarzı kabul edilemez. Bununla ilgili de maalesef birtakım sadece para cezasına yönelik yaptırımlar var, daha caydırıcı cezaların olması gerektiği kanaatindeyim. Sayın İçişleri Bakanımızla da bu konuyu tekrar değerlendirmeyi düşünüyorum” diye konuştu.
Bakan Koca, sigara paketlerinde yeni dönemle ilgili olarak, "Sigara aynı zamanda bir reklam panosu. Biz bu anlamda özellikle uyarıcı birtakım yaklaşımlarla markanın da bir bağımlılık unsuru olduğunu biliyoruz. O nedenle logo yerine sadece yüzde 5'lik ismin olduğu yüzde 85 düz sigara paketi uygulamasına temmuz ayından itibaren geçiyor olmuş olacağız." diye konuştu.