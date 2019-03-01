Bakan Koca: Ambulansa izin vermeyen bir yaklaşım tarzı kabul edilemez

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücü hakkında “Maalesef yaşanan olay son derece üzücü. İçinde hasta vatandaşı taşıyan ambulansa izin vermeyen bir yaklaşım tarzı kabul edilemez. Bununla ilgili de maalesef birtakım sadece para cezasına yönelik yaptırımlar var, daha caydırıcı cezaların olması gerektiği kanaatindeyim. Sayın İçişleri Bakanımızla da bu konuyu tekrar değerlendirmeyi düşünüyorum” diye konuştu.

Bakan Koca, sigara paketlerinde yeni dönemle ilgili olarak, "Sigara aynı zamanda bir reklam panosu. Biz bu anlamda özellikle uyarıcı birtakım yaklaşımlarla markanın da bir bağımlılık unsuru olduğunu biliyoruz. O nedenle logo yerine sadece yüzde 5'lik ismin olduğu yüzde 85 düz sigara paketi uygulamasına temmuz ayından itibaren geçiyor olmuş olacağız." diye konuştu.

GÜNDEM Ambulansa yol vermeyen maganda yakalandı

GÜNDEM Bu sabah İstanbul'da çekildi: Ambulansa yol vermemek için çabaladı

FOTOĞRAF 7 Dün saat 14.00'te İstasyon Meydanı'nda halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alandan ayrılırken karşısına çıkan ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Muhammet Atabey Dölek ile bir süre sohbet etti. Dölekli, kendisine ait Oltu taşı tespihini Erdoğan'a hediye etti. Bunun üzerine Erdoğan, Senin elin boş kalmasın. Ben de sana kendi tespihimi hediye edeyim dedi. Erdoğan cebinden çıkardığı kuka yapımı tespihi Dölekli'ye vererek, Ölene kadar kaybetme dedikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. TESPİHİ SATIN ALMAK İÇİN TEKLİF YAPILDI: Sosyal medyada yayınlanan bu görüntülerin ardından Muhammed Atabey Dölekli'nin babası Atilla Dölekli'yi çok sayıda Erdoğan hayranı telefonla arayarak tespih için yüksek rakamlar teklif etti. Baba Dölekli, Cumhurbaşkanımız Erzurum mitingini bitirdikten sonra meydandan ayrılırken yoğun kar yağışı ve soğuğa rağmen kendisini bekleyen oğlumla görüştü. Oğlum kendisini çok sevdiği için kendine ait olan tespihi Reis'e hediye etti. Cumhurbaşkanımız da kendi tespihini verdi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine çok kişi bizi telefonla arayıp inanılmaz tekliflerlerde bulundu. Ama bunun bir bedeli olmadığı gibi oğlum Atabey, Cumhurbaşkanı'na söz verdiği gibi ölene kadar bu tesbihi saklayacak diye konuştu. Tespih üretim ve satışı yapanlar kuka tespihin fiyatlarının 25 liradan başlayıp, 400 liraya kadar çıktığını belirtti. Erdoğan'ın küçük Muhammed'e hediye ettiği tespihi satın almak istiyorlar Erdoğan'ın küçük Muhammed'e hediye ettiği tespihi satın almak istiyorlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum mitingi sonrası kendisine Oltu taşından tespih armağan eden ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Muhammed Atabey Dölekli'ye (8) kendi tespihini hediye etti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine tespih için aileye inanılmaz rakamların teklif edildiği öğrenildi.

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