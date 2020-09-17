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Hayat Bat yemeği nasıl yapılır? Bay yemeği tarifi ve malzemeleri
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Bat yemeği nasıl yapılır? Bay yemeği tarifi ve malzemeleri

Karadeniz'in engin mutfağından bol mercimekli, bol ekşili Bat yemeğini yapmaya ne dersiniz? Tokat'ta çok sık yapılan Bat yemeğinin yanında asma yapraklarıyla da servis yapabilirsiniz. İşte dillere destan Bat yemeği tarifi...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Ekşi severler tarifini vereceğimiz yemeğe hayır diyemeyecek. Denediğinizde tekrar 'neden daha önce yapmadım' diyeceğiniz Bat yemeği, yeşil mercimek, ince bulgur, salça, soğan, domates, biber, maydanoz ve bol bol da limon suyundan oluşuyor. Hadi, ağzı sulandıran bu nefis yemek tarifini mutlaka deneyin...

Bat Yemeği Tarifi İçin Malzemeler

1 su bardağıyeşil mercimek

2,5 su bardağısu

1/2 su bardağıince bulgur

1 yemek kaşığıdomates salçası

1 yemek kaşığıbiber salçası

1 adet orta boydomates

1 adetsivri biber

1 adet küçük boykuru soğan

1/2 demetmaydanoz

1 çay kaşığıtuz

1 çay kaşığıkarabiber

1 adet limon

Tabaklar kadar gözleri de dolduran Bat yemeği.

Bat Yemeği Tarifinin Pişirme Önerisi

Mercimeği kaynatırken kısık ateş kullanmayın. Kısık ateş kullanmayarak mercimeğin dağılmasını önlemiş olursunuz.

Bat Yemeği Tarifi Nasıl Yapılır?

Mercimeği yıkadıktan sonra tencereye alarak 2,5 su bardağı su ile haşlayın.

Ocaktan aldıktan sonra ince bulguru ekleyin ve yumuşayıncaya kadar bekletin.

Bu sırada soğan, domates ve biberi küçük küçük doğrayın, maydanozu kıyın.

Salçaları karıştırarak 1 çay bardağı suda çözdürün.

Doğradığınız sebzeleri, salçalı suyu, tuzu, karabiberi ve 1 adet limonun suyunu mercimek ve bulgurların üzerine ekleyin, güzelce karıştırın.

Hazırladığınız bat yemeğini salamura asma yapraklarıyla servis edin.

Bat Yemeği Tarifinin Servis Önerisi

Bat yemeğini dövülmüş ceviz ile servis edebilirsiniz. Yanına bir kase yoğurtla nefis bir öğünü hazırlayabilirsiniz.

Bat Yemeği kaç dakikada pişer?

Hazırlama süresinin 10 dakika olduğu Bat Yemeği 20 dakikada pişirebilirsiniz.

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