Batman Bantlı Çöpçü Balığı dünya gündeminde: Leonardo DiCaprio da paylaştı

Sason’da araştırma yapan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Cüneyt Kaya ve Araştırma Görevlisi Dr. Münevver Oral, 47 yıl aradan sonra 'Batman Bantlı Çöpçü Balığı' tespit etti.

Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınarak neslinin tükendiğine inanılan, Shoal adlı Doğa Koruma Örgütü'nce dünyanın en çok aranan 10 balık türü arasında yer alan Batman Bantlı Çöpçü Balığı'nı tespit ettiklerini ifade eden Doç. Dr. Kaya, Araştırma Görevlisi Dr. Münevver Oral ile Sarım Deresi ve Sason Çayı'ndaki arazi çalışmalarında bu balığa rastladıklarını aktardı.

Doç. Dr. Kaya, "Gerçekten çok mutluluk verici bir andı. Bundan sonraki amacımız bu balığı koruyup, gelecek nesillere aktarabilmek. Çünkü çok dar bir alanda yaşıyor, kritik düzeyde bir balık, dünya örgütleri tarafından kırmızı listeye alınmış bir balıktan bahsediyoruz. Bu balığı korumak için bölgede farkındalık çalışmaları yapmayı planladık. Şu anda da bölgedeyiz" dedi.

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DICAPRIO DA PAYLAŞTI

ABD'li ünlü aktör Leonardo DiCaprio da Sason ilçesinde tespit edilen balık ile ilgili haberi takipçileriyle paylaştı. 19 milyon 500 bin takipçisine 7 dilde yayın yapan Mongabay gazetesinin haberini paylaşan DiCaprio’nun paylaşımı, Batman’da günün konusu oldu.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen de sosyal medya hesabından İngilizce olarak Leonardo Dicaprio’ya, “Batman Bantlı Çöpçü Balığı'nın bulunma mucizesini ilk elden gözlemlemek ve ülkemizin doğal güzelliklerine tanık olmak için seni şehrimizde misafir etmek istiyoruz” çağrısında bulundu.

FOTOĞRAF 6 Yaklaşık yarım asırdır kayıp olan ve dünyanın birçok yerinde aranan 'Bantlı Çöpçü Balığı' Sason ilçesinde bulundu. Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cüneyt Kaya ve Arş. Gör. Dr. Münevver Oral, Batman'da yürüttüğü çalışmalarla bulunması şaşkınlığa neden oldu. Balığın bulunduğu Sason ilçesinde çalışmalarını genişletmek için bölgede çalışmalar yürüten Doç. Dr. Cüneyt Kaya ve Dr. Münevver Oral, ilçedeki kurum amirleri ile birlikte tür hakkında ilçedeki okullarda bilgilendirme konferansı düzenledi. Kaya, balığı bulduklarında çok mutlu olduklarını ifade etti. Batman'da kayıp olan bir tür haberi geldiğini söyleyen Kaya, İngiltere menşeli bir organizasyonda dünyada en çok aranan 10 balık türü belirlenmiş ve en çok aranan bu balık türünden biri de bantlı balık türü olduğu tespit edildiğini kaydetti. Kaya, “Bunun üzerinde bizler de çok mutlu olduk. Arkadaşım ile birlikte bir araştırma başlattık. Sarım deresi ve Sason ilçesinde bulunan Han deresinde arazi çalışması başlattık. Bu çalışmalar neticesinde bu balığı bulma şansımız oldu. Bulduğumuz an mutluluk verici bir andı. Bu balığı gelecek nesillere aktarabilmek için çalışmalar başlattık. Çünkü çok dar alanda yaşayan ve dünyada kırmızı listeden aranan bir balık türünden bahsediyoruz. Bölgede farkındalık oluşturmak için bölgeye geldik. Balığı gelecek nesillere de aktarmak için çalışmalarımız devam edecektir\" dedi. \"Neslinin tükendiği düşünülüyordu\"<br><br>Yaklaşık 47 yıldır neslinin tükendiğine inanılan balık türünün Sason çayında bulunduğunu ifade eden Oral, “Bu Balık türünü Batman'da bulduk. Bu balık türünün nesli tükendiği düşünülüyordu ancak biz bunu bulduktan sonra yaptığımız çalışmayla sadece mofrojik olarak değil, aynı zamanda genetik olarak ayrımlarını yaptık diğer türlerden. Yaptığımız çalışmalar sonucunda bu türün uzun zamandır var olduğunu ancak bulunmayışının sebebi doğru kullanılmayan ekipmanlardan kaynaklandığını düşünüyorum. Bizler, bölgeye gelerek tekrar araştırmalar başlattık. Bu bölgede kurum amirleri ve yerel yönetimlerle istişarelerde bulunarak türün bizden sonraki nesillere de aktarılması ve tanıtılması için çalışmalar yaptık\" diye konuştu. Yarım asırdır görülmeyen balık türü Batman'da görüldü: Neslinin tükendiği düşünülüyordu Batman'ın Sason ilçesinde nesli tükendiği düşünülen 'Bantlı Çöpçü Balığı' görüldü. Yaklaşık 47 yıldır neslinin yok olduğu düşünülen balık türü Sason çayında bulundu. Araştırmacılar türü araştırmak için harekete geçti.

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