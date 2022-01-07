Batman Bantlı Çöpçü Balığı dünya gündeminde: Leonardo DiCaprio da paylaştı

Sason’da araştırma yapan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Cüneyt Kaya ve Araştırma Görevlisi Dr. Münevver Oral, 47 yıl aradan sonra 'Batman Bantlı Çöpçü Balığı' tespit etti.
Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınarak neslinin tükendiğine inanılan, Shoal adlı Doğa Koruma Örgütü'nce dünyanın en çok aranan 10 balık türü arasında yer alan Batman Bantlı Çöpçü Balığı'nı tespit ettiklerini ifade eden Doç. Dr. Kaya, Araştırma Görevlisi Dr. Münevver Oral ile Sarım Deresi ve Sason Çayı'ndaki arazi çalışmalarında bu balığa rastladıklarını aktardı.
Doç. Dr. Kaya, "Gerçekten çok mutluluk verici bir andı. Bundan sonraki amacımız bu balığı koruyup, gelecek nesillere aktarabilmek. Çünkü çok dar bir alanda yaşıyor, kritik düzeyde bir balık, dünya örgütleri tarafından kırmızı listeye alınmış bir balıktan bahsediyoruz. Bu balığı korumak için bölgede farkındalık çalışmaları yapmayı planladık. Şu anda da bölgedeyiz" dedi.
DICAPRIO DA PAYLAŞTI
ABD'li ünlü aktör Leonardo DiCaprio da Sason ilçesinde tespit edilen balık ile ilgili haberi takipçileriyle paylaştı. 19 milyon 500 bin takipçisine 7 dilde yayın yapan Mongabay gazetesinin haberini paylaşan DiCaprio’nun paylaşımı, Batman’da günün konusu oldu.
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen de sosyal medya hesabından İngilizce olarak Leonardo Dicaprio’ya, “Batman Bantlı Çöpçü Balığı'nın bulunma mucizesini ilk elden gözlemlemek ve ülkemizin doğal güzelliklerine tanık olmak için seni şehrimizde misafir etmek istiyoruz” çağrısında bulundu.
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Yaklaşık yarım asırdır kayıp olan ve dünyanın birçok yerinde aranan 'Bantlı Çöpçü Balığı' Sason ilçesinde bulundu. Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cüneyt Kaya ve Arş. Gör. Dr. Münevver Oral, Batman'da yürüttüğü çalışmalarla bulunması şaşkınlığa neden oldu.
Balığın bulunduğu Sason ilçesinde çalışmalarını genişletmek için bölgede çalışmalar yürüten Doç. Dr. Cüneyt Kaya ve Dr. Münevver Oral, ilçedeki kurum amirleri ile birlikte tür hakkında ilçedeki okullarda bilgilendirme konferansı düzenledi. Kaya, balığı bulduklarında çok mutlu olduklarını ifade etti.
Batman'da kayıp olan bir tür haberi geldiğini söyleyen Kaya, İngiltere menşeli bir organizasyonda dünyada en çok aranan 10 balık türü belirlenmiş ve en çok aranan bu balık türünden biri de bantlı balık türü olduğu tespit edildiğini kaydetti.
Kaya, “Bunun üzerinde bizler de çok mutlu olduk. Arkadaşım ile birlikte bir araştırma başlattık. Sarım deresi ve Sason ilçesinde bulunan Han deresinde arazi çalışması başlattık. Bu çalışmalar neticesinde bu balığı bulma şansımız oldu. Bulduğumuz an mutluluk verici bir andı. Bu balığı gelecek nesillere aktarabilmek için çalışmalar başlattık. Çünkü çok dar alanda yaşayan ve dünyada kırmızı listeden aranan bir balık türünden bahsediyoruz. Bölgede farkındalık oluşturmak için bölgeye geldik. Balığı gelecek nesillere de aktarmak için çalışmalarımız devam edecektir\" dedi.
\"Neslinin tükendiği düşünülüyordu\"<br><br>Yaklaşık 47 yıldır neslinin tükendiğine inanılan balık türünün Sason çayında bulunduğunu ifade eden Oral, “Bu Balık türünü Batman'da bulduk. Bu balık türünün nesli tükendiği düşünülüyordu ancak biz bunu bulduktan sonra yaptığımız çalışmayla sadece mofrojik olarak değil, aynı zamanda genetik olarak ayrımlarını yaptık diğer türlerden. Yaptığımız çalışmalar sonucunda bu türün uzun zamandır var olduğunu ancak bulunmayışının sebebi doğru kullanılmayan ekipmanlardan kaynaklandığını düşünüyorum. Bizler, bölgeye gelerek tekrar araştırmalar başlattık. Bu bölgede kurum amirleri ve yerel yönetimlerle istişarelerde bulunarak türün bizden sonraki nesillere de aktarılması ve tanıtılması için çalışmalar yaptık\" diye konuştu.
Yarım asırdır görülmeyen balık türü Batman'da görüldü: Neslinin tükendiği düşünülüyordu
Batman'ın Sason ilçesinde nesli tükendiği düşünülen 'Bantlı Çöpçü Balığı' görüldü. Yaklaşık 47 yıldır neslinin yok olduğu düşünülen balık türü Sason çayında bulundu. Araştırmacılar türü araştırmak için harekete geçti.
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Dünyanın en küçük balık türlerinden biri olup maksimum standart boyu 3.6 santimetre olan Batman bantlı çöpçü balığı (Paraschistura chrysicristinae) IUCN (Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği) tarafından kırmızı listeye alınarak neslinin tükendiğine inanılıyordu.
Shoal adlı Doğa Koruma Örgütü tarafından dünyanın en çok aranan 10 balık türü arasına yer alan Batman bantlı çöpçü balığının RTEÜ’lü akademisyenler tarafından Batman ve Diyarbakır illerinde bulunan iki farklı akarsuda yeniden keşfi bilim dünyasında oldukça dikkat çekti.
Batman bantlı çöpçü balığı hakkında bilgi veren Doç. Dr. Cüneyt Kaya “Teodor T. Nalbant tarafından tanımlanarak isimlendirilmiştir. Bu tanımlama 1974 yılında Prof. Dr. Ali Kelle tarafından Batman Suyu ve Ambar Çayı’ndan toplanmış 4 birey ile yapılmıştır. Bilinen en büyük boyu 36 mm’dir. 47 yıl önce tespit edilen bu örneklere bir daha rastlanılmamıştır. Bu türün tekrar bulunabilmesiyle ilgili Türk ve yabancı bilim insanları çeşitli girişimlerde bulunmuş olsalar da bu çabalar sonuçsuz kalmıştır” dedi.
Batman bantlı çöpçü balığının dünyada en çok aranan 10 tür arasında olduğunun altını çizen Kaya “Batman bantlı çöpçü balığı, ’Shoal’ adlı organizasyon tarafından risk altında olan ve Dünyada en çok aranan 10 balık türü arasına alınmıştır. ’Shoal’ yetkililerinin bu türün bulunmasıyla ilgili bana ulaşmalarından oldukça mutlu olmuş ve heyecanlanmıştım. Nihayet ilk fırsatta mesai arkadaşım Dr. Münevver Oral ile Batman Barajı’nın giriş suları olan iki farklı akarsuda bir saha çalışması gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.
Balık türünü bulduktan sonra emin olmak için Batman bantlı çöpçü balığının çizimlerine baktığında tarifsiz bir mutluluk yaşadığını ifade eden Kaya “Araştırma sırasında yakaladığım bazı çöpçü balıklarını ilk defa görmüştüm. Bölgede 12 yıldır aktif olarak çalıştığım için bu balıkların farklı olduğunu anlamakta zorlanmadım. 12 yıllık saha çalışması tecrübelerim süresince Paraschistura cinsini hiç görmemiştim....
Batman bantlı çöpçü balığı Türkiye’deki Paraschistura cinsine ait tek türdür. Bu nedenle, Sarım Deresi’ndeki örnekleme sırasında yakaladığım çöpçü balıklarının daha önce gördüklerimden farklı olduğunu anlamama rağmen hangi cinse ait bir tür olduğunu hemen anlayamamıştım. Çünkü türün karakteristik özelliği olan dikey bantları, yakalandıktan kısa süre sonra stresten dolayı kaybolmuştu. Deredeki çalışmanın sonlarına doğru yakaladığım son bireyde belirgin bantları görünce çok heyecanlandım. Hemen laptopumu açıp Batman bantlı çöpçü balığının orijinal çizimine baktım ve o tarifi zor olan mutluluğu yaşadım. Dünyada en çok aranan 10 balık türünden birini buluştuk” şeklinde konuştu.
Hedeflerinin bulunan türün yeniden tanımlanmasını yapmak olduğunu kaydeden Kaya “Şimdiki hedefimiz bu yeniden keşfedilen türün güncel karakterlerle yeniden detaylı tanımlamasını yapmak ve bu türü korumak için çalışmalara başlamaktır” dedi.
Arş. Gör. Dr. Münevver Oral ise \"Yaklaşık yarım asırdır kayıp olan ve aynı zaman dünyanın en fazla aranan 10 balık listesinde yer alan ülkemizin iç sularında bulmanın ve bu türe ait ilk DNA verisinin de gen banka teslim edecek olan araştırmacılardan olmanın heyecan ve gururunu yaşıyoruz...
Böylesine bir çalışmana yer almak daha önce çalışılmış ama elinde hiç örnekleri bulunmayan bir türün genetik verilerini ilk defa bizim gen bankasına kazandıracağımız çalışmada yer almaktan çok mutlu ve gururluyuz\" şeklinde konuştu.
Nesli tükendi dendi, Batman’da ortaya çıktı
Nesli tükendi dendi, Batman’da ortaya çıktı
Nesli tükendi dendi, Batman’da ortaya çıktı
Nesli tükendi dendi, Batman’da ortaya çıktı
Nesli tükendi dendi, Batman’da ortaya çıktı
Nesli tükendi dendi, Batman’da ortaya çıktı
Nesli tükendi dendi, Batman’da ortaya çıktı
Nesli tükendi dendi, Batman’da ortaya çıktı
Nesli tükendi dendi, Batman’da ortaya çıktı
Batman'da ortaya çıktı: Yarım asırdır görülmedi, neslinin tükendiğine inanılıyordu
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cüneyt Kaya ve Arş. Gör. Dr. Münevver Oral yarım asırdır kayıp olan ve Dünya'nın en çok aranan 10 balık türünden biri olan Batman bantlı çöpçü balığını buldu.