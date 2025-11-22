Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Belçika’da 15 yaşındaki çocuk kuantum fiziği alanında doktora unvanı aldı

Belçika’da 15 yaşındaki çocuk kuantum fiziği alanında doktora unvanı aldı

11:4122/11/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Ortaöğretimi 8 yaşında bitiren Simons, 12 yaşındayken Anvers Üniversitesi’nde fizik lisans programını 18 ayda tamamlayarak mezun oldu.
Ortaöğretimi 8 yaşında bitiren Simons, 12 yaşındayken Anvers Üniversitesi’nde fizik lisans programını 18 ayda tamamlayarak mezun oldu.

Belçikalı Laurent Simons, 15 yaşında kuantum fiziği alanında doktora unvanını elde etti. Belçika basınına göre Simons, hafta başında Anvers Üniversitesi’nde "kuantum fiziği" alanında hazırladığı doktora tezini başarıyla savundu.

Savunmasının ardından basına konuşan Simons, bundan sonraki hedefinin "insan kapasitesini geliştirmek" olduğunu belirtti.


12 yaşında fizik lisansını tamamladı

Ortaöğretimi 8 yaşında bitiren Simons, 12 yaşındayken Anvers Üniversitesi’nde fizik lisans programını 18 ayda tamamlayarak mezun oldu.


Simons, 9 yaşındayken Eindhoven Teknoloji Üniversitesi’nde kısa süreli olarak elektrik mühendisliği eğitimine başladı, daha sonra fizik alanına yöneldi.


Almanya’daki Max Planck Enstitüsü’nde kuantum optiği üzerine staj yaparak akademik deneyimini genişleten Simons, yüksek lisans çalışmasında ise "Bose–Einstein yoğunlaşmaları" ile kara deliklerin benzerliklerini inceledi.


Simons şimdi ise Münih’te tıp bilimleri ve yapay zeka alanında ikinci doktora programına başlayacak.

#Belçika
#dahi
#doktora
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: 11. Yargı Paketi maddeleri içeriği neler, infaz düzenlemesi olacak mı, af var mı?