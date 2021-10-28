30 Ekim’de de AKM’nin de içinde yer aldığı Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, dünya sahnesine çıkacak. Beyoğlu’nda bulunan 64 farklı noktada binden fazla sanatçı, 15 gün boyunca performanslarını sergileyecek. Önemli bir turizm destinasyonu olan İstanbul; konserler, tiyatro oyunları, söyleşiler ve atölyeler ile yerli ve yabancı sanatseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk kabine toplantısında İstanbul AKM’nin bitirilmesi talimatını verdiğini ifade ederek “AKM, sadece kendi başına bir proje olmanın ötesinde Beyoğlu Kültür Yolu'nun da fikirden uygulamaya geçişinde çok önemli katkısı ve etkisi olan bir eser. Bu bakımdan Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği yön önümüzü görmemiz açısından da çok faydalı oldu.” dedi.

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OYNAT 00:37 Beyoğlu Kültür Yolu Festivali dünya sahnesine çıkıyor Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümünde dünyanın gözü İstanbul'da olacak. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim İstanbul, kültür ve sanatın muhteşem buluşmasına şahitlik edecek. 13 yıldır kapalı olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle 29 Ekim'de “perde” diyecek. AKM'nin, aralarında opera, tiyatro konserlerin de bulunduğu açılış etkinlikleri yıl boyu sürecek. BiP'te paylaş

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İSTANBUL’UN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK

AKM’nin açılışı ardından Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin başlamasıyla birlikte kültür ve sanatın başkenti İstanbul’un çehresi değişecek. 29 Ekim’de Cumhuriyet Bayramı’nda Taksim’de bulunan Atatürk Kültür Merkezi yenilenen yüzüyle sanatseverlerin karşısına çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla bestelenen Sinan Operası ile “perde” diyecek olan yeni AKM, İstanbul kent yaşamının ikonik yapıları arasında yer alıyor.

TEMELİ 1946’DA ATILDI

1946 yılında opera binası olarak temeli atılan yapı, 1969 yılında tamamlandı. O zamanki adı İstanbul Kültür Sarayı olan bina, 1970 yılında çıkan yangında hasır gördü. Yapılan tadilat çalışmalarının ardından yapı bu kez Atatürk Kültür Merkezi adıyla 1978’de yeniden açıldı.

İKONİK YAPISINI KORUDU

AKM, uzun yıllar İstanbul’un en önemli sanat merkezi olarak faaliyet gösterdi. 2000’li yıllarda AKM’de restorasyon ihtiyacı iyiden iyiye hissedildi. Yeni AKM’nin temeli, 2019 yılında atıldı. İlk yapının mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu olan Murat Tabanlıoğlu imzasını taşıyan yeni AKM, ikonik yapısını ve karakteristik özelliklerini koruyarak yenilendi.

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OYNAT 00:31 Beyoğlu Kültür Yolu Festivali dünya sahnesine çıkıyor Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümünde dünyanın gözü İstanbul'da olacak. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim İstanbul, kültür ve sanatın muhteşem buluşmasına şahitlik edecek. 13 yıldır kapalı olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle 29 Ekim'de “perde” diyecek. AKM'nin, aralarında opera, tiyatro konserlerin de bulunduğu açılış etkinlikleri yıl boyu sürecek. BiP'te paylaş

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15 BİN SERAMİK PARÇA

Eski AKM'deki seramik sanatçısı Sadi Diren duvarı bire bir yeniden yapıldı. Opera fuayesindeki döner merdivenin de aslına sadık kalındı. Yenilenen AKM’nin girişinde yer alan çelik kontrüksiyonlu dev küre, 15 bin özel seramik parçasından oluşuyor. Kürenin içerisindeyse dev bir opera salonu bulunuyor.

TEKNOLOJİK BİNA

2 bin 40 kişilik izleyici, 118 kişilik de orkestra kapasitesine sahip salonda sahne mekaniği ve sistemleri anlamında dünyanın en önde gelen teknolojisi kullanıldı. Yeni AKM’nin içerisindeki salonlar aynı zamanda akustik konser salonu olarak da tasarlandı.

805 KİŞİLİK TİYATRO

AKM'de 4 bin 500 metrekare fuaye alanı, modern dizayn edilmiş prova salonları, çalışma atölyeleri ve ofisler de yer alıyor. İkinci bölümünde büyük bir tiyatro salonu bulunuyor. 805 kişilik kapasitesi bulunan salonda tiyatro salonunun yanı sıra çok amaçlı salon olarak da planlandı.

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2 KATLI KÜTÜPHANE

95 bin metrekare kapalı alanı sahip yeni bina, 5 bloktan oluşuyor. İçerisinde kültür sokağı olarak da adlandırılan bir yaşam alanı da tasarlanan yapıda, 2 katlı bir kütüphane, çocuk sanat merkezi, sinema ve sergi salonu, müzik platformu, kafeler, tasarım dükkanı ve restoranlar da bulunuyor.

MARKA DEĞERİNİ ARTTIRACAK

AKM’nin açılışının ardından 30 Ekim’de İstanbul, görkemli bir başka açılışa ev sahipliği yapacak. Uluslararası boyutuyla dikkat çeken Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, dünya sahnesine çıkacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın İstanbul’un uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla kurguladığı festival, 30 Ekim-14 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festival kapsamında 64 farklı mekanda binden fazla sanatçı performans sergileyecek.

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AKM’DEN GALATAPORT’A KADAR

Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yenilenen AKM’nin yanı sıra yine bakanlığın restore ettirdiği Galata Kulesi, Atlas Sineması, Galata Mevlevihanesi, Mehmet Akif Hatıra Evi ve Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi gibi tarihi, kültürel ve mimari değeri olan yapılara konuk olacak. AKM’den Galataport’a kadar olan güzergahta, Emek Sineması, Garibaldi Sahnesi gibi önemli kültür ve turizm yatırımları da festivale katkı verecek.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK PROJESİ

Türkiye’nin en büyük kültür ve sanat projesi olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, sanattan, sinemaya edebiyattan dansa ve müziğe dijital sanattan yapay zekaya kadar birçok farklı disiplini bir araya getirecek. Festival kapsamında 40 sergi ve özel proje, 75 konser, 45 atölye çalışması, 20 söyleşi, 15 ışık gösterisi (video mapping), 10 sanatçı performansı yer alacak. Taksim Camii Kültür Merkezi de bu festivalde yer alan mekanlardan biri olacak. Kültür merkezinde sanatçıların canlı atölyelerine, musiki dinletilerine kadar pek çok etkinlik, sanat severlerle buluşacak.

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FESTİVALE ÖZEL UYGULAMA

Kültür ve Turizm Bakanlığı, festival için özel bir mobil uygulama hazırladı. Beyoğlu Kültür Yolu Uygulaması ile kullanıcılar kendilerine en yakın hangi mekanda hangi etkinlik olduğunu görüntüleyebilecek.Buna göre katılacakları etkinlikleri kolayca planlayabilecek. Etkinlik mekanları hakkında ayrıntılı bilgilerin yer alacağı uygulamada, ayrıca bu mekanlara nasıl ulaşılabileceği konusunda yol tarifleri bulunacak. Uygulama, kullanıcılarına kendi profillerini oluşturma imkanı sunacak. Böylece katıldıkları veya katılacakları tüm etkinliklere kolayca ulaşabilme imkanı olacak. Güncel haberler ve sosyal medya paylaşımları da yine bu uygulamadan takip edilebilecek

İNTERNET SİTESİ VE SOSYAL MEDYA HESAPLARI

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali programına ve festivale ilişkin güncel gelişmelere, “http://www.beyoglukulturyolu.com/” internet sitesinden veya “@b_kulturyolu” Twitter, “beyoglu_kulturyolu” Instagram sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.