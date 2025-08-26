Yeni Şafak
Beyşehir Gölü'nde olağanüstü tatbikat

26/08/2025, Salı
Konya – Beyşehir Gölü
Beyşehir’in serin sularında, tarihe not düşülecek bir arama-kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat; UMKE, AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin el ele vererek yaptığı, şimdiye kadarki en koordineli ve teknolojiyi en yoğun kullanan faaliyetlerden biri olarak kayda geçti.


26 Ağustos, Salı

Senaryo: Gölün ortasında çaresiz vatandaşlar

Tatbikatın başlangıç senaryosunda gölde seyreden bir tekne, hasar aldı ve batma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Vatandaşlar son anda yardım çağrısında bulundu. İşte tam bu noktada üç kurumun koordineli refleksi devreye girdi.


• AFAD ve UMKE ekipleri hızla alarma geçti.

• Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı F-16 uçakları, bölgede keşif görevi üstlenmek üzere havalandı.

• TUSAŞ üretimi Aksungur İHA, havadan keşif ve yönlendirme için göreve çağrıldı.


26 Ağustos, Salı

Gelişmiş Teknoloji: AselPod ile hayat kurtarma

İHA bölgeye intikal edene kadar, F-16’lar üzerindeki ASELSAN üretimi AselPod sistemleri ile göl yüzeyinde kazazedelerin tam konumunu tespit etti. Bu, teknoloji ve askeri kabiliyetin doğrudan insan hayatına dokunan bir örneği oldu. Koordinatlar anında UMKE ve AFAD ekiplerine aktarıldı.


• AFAD’ın botları, nokta atışı yönlendirmelerle göldeki kazazedelere ulaştı.

• Vatandaşlar güvenle sudan çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Dağlık alanda kurtarma operasyonu

Senaryonun ikinci ayağında, ormanlık ve sarp arazide mahsur kalan kazazedeler devreye girdi. Bu kez görev, TUSAŞ’ın Aksungur İHA’sına düştü. Yüksek çözünürlüklü kameralarla kazazedeler tespit edildi.


• Konum, eş zamanlı olarak Hava Kuvvetleri’nin MAK timlerine, UMKE ve AFAD ekiplerine bildirildi.

• Kazazedelere ilk müdahaleler arazide yapıldı.

• Ardından helikopterlerle Beyşehir Devlet Hastanesi’ne sevk edildiler.

#Beyşehir Gölü
#TUSAŞ
#Tatbikat
