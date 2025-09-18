'Bir Anadolu Şenliği'nin son iki durağı Bingöl ve Bitlis: Birinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacaklar

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirdiği “Bir Anadolu Şenliği”nin son iki durağı Bingöl ve Bitlis olacak. Şenlik kapsamında, 19-25 Eylül tarihlerinde Bingöl, 22-28 Eylül’de ise Bitlis birinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen “Bir Anadolu Şenliği” serüveni Bingöl ve Bitlis’te başlıyor. 19-25 Eylül tarihleri arasında Bingöl Belediyesi Park Alanı ve Kentpark Uydu Kent etkinlik alanı, 22-28 Eylül’de ise Bitlis Eren Üniversitesi Otoparkı, sinemadan tiyatroya, çocuk etkinliklerinden konserlere uzanan dopdolu programıyla, her yaştan sanatsevere unutulmaz deneyimler yaşatacak.





BİNGÖL’DE ALİŞAN VE AYDİLGE SAHNE ALACAK

Şenlik süresince düzenlenecek konserlerle Bingöllüleri adeta bir müzik ziyafeti bekliyor. Bingöl Belediyesi Park Alanı’nda kurulacak ana sahnede Alişan, Aydilge, Maral, Delil Dilanar gibi sevilen sanatçıların yanısıra Bingöl Kent Orkestrası, Grup Dergah ve Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu Müdürlüğü dinleyicileriyle buluşacak.

BİTLİS MERVE ÖZBEY VE SİNAN AKÇIL’I AĞIRLAYACAK

Şenliğin Bitlis programında ise Bitlis Eren Üniversitesi etkinlik alanındaki ana sahnede, ünlü sanatçılar Merve Özbey, Sinan Akçıl ve Ferat Üngür dinleyicisiyle buluşacak. Ayrıca, Murat Belet, Cengiz Kürem Eşliğinde Bitlis Arafane Geceleri ve Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu Bitlisli müzikseverlere keyifli bir akşam yaşatacak.

DEVLET TİYATROLARI TİYATROSEVERLERLE BULUŞACAK

Öte yandan Bingöl’de İstanbul Devlet Tiyatrosu “Masal Yolu”, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu “Midas’ın Kulakları” ve Erzurum Devlet Tiyatrosu ise “Yeşilçam” oyunlarıyla her yaştan tiyatrosever ile bir araya gelecek. Bitlis’te ise ayrıca İzmir Devlet Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu “Kral Olmak İstemeyen Aslan” adlı oyun minik seyircileriyle buluşacak.

ÇOCUK KÖYÜ’NDE ETKİNLİKLER MİNİKLERİ AĞIRLAYACAK

Gezen Kütüphane ve Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ise sanatı, tarihi ve kitapları Bingöl ve Bitlislilerle buluşturacak. Çocuk Köyü’nde de; Sokak Oyunları, Halat Çekme, Çuval Yarışı, Yakan Top, Kütüphane Dedektifleri, Canlandırma Etkinliği, Mikrofon Sen De ve Kitap Kulesi gibi birçok oyun ve atölye minik ziyaretçilerini gün boyu ağırlayacak.







