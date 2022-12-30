Hayat Bir çınarın 45 yıllık kültür nöbeti Türkiye Yazarlar Birliği
KÜLTÜR SANAT

Bir çınarın 45 yıllık kültür nöbeti: Türkiye Yazarlar Birliği

"14. İstanbul Edebiyat Festivali" kapsamında Sultanahmet Kızlarağası Medresesi'nde "Kültür Nöbetinde 45 Yıl" başlıklı oturum düzenlendi. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen festival, bu yıl "Gül Yetiştiren Adam" teması altında Rasim Özdenören'in anısına gerçekleştiriliyor. Düzenlenen oturumda TYB'nin 45 yıllık faaliyetleri ve kültür alanında gerçekleştirdiği çalışmalar ele alındı.

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Haber Merkezi AA
Bir çınarın 45 yıllık kültür nöbeti: Türkiye Yazarlar Birliği
TYB Şeref Başkanı Mehmet Doğan, TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı ve TYB Başkanı Musa Kazım Arıcan 'Kültür Nöbetinde 45 yıl' başlıklı oturumda.

Sultanbeyli Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen festival, bu yıl "Gül Yetiştiren Adam" teması altında Rasim Özdenören'in anısına gerçekleştiriliyor.

Türkiye Yazarlar Birliği'nin İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı'nın yönettiği oturumda, Birliğin 45 yıllık faaliyetleri ve kültür alanında gerçekleştirdiği çalışmalar ele alındı.

TYB Şeref Başkanı Mehmet Doğan, bugün gelinen noktada 16 şehirdeki şubelerin ve çalışmalara gönül verenlerin büyük payının bulunduğunu söyledi.

Doğan, TYB'nin kuruluş sürecinde Ankara ve İstanbul'daki edebiyat dergilerinde, basın ve yayın kuruluşlarında çalışan pek çok kişiyle istişareler yaptıklarını belirterek, "Ben tabii o yıllarda İstanbul'a gidip geliyordum. Ankara'ya bir görev için gitmiştim ama her hafta sonu otobüsle İstanbul'a geliyor birikmiş olan işlerimi yapıyordum. Buradaki yazar arkadaşlarla istişarenin sonucunda Türkiye Yazarlar Birliğinin kuruluşuna karar verildi." dedi.

TYB bünyesinde herkesin yer alması, bir siyasi görüşe değil mesleğe bağlı bir kuruluş olması için çaba gösterdiklerini ve mücadele ettiklerini anlatan Doğan, "Zihnimiz tağşiş edildi, bozulmaya uğratıldı. Biz de zihnimizi yeniden yapılandıracak şeyler üzerinde çalıştık, bunu yapmaya gayret ettik." değerlendirmesinde bulundu.

"MEHMET AĞABEYİN HIZINA YETİŞEMİYORUZ"

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü ve TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan da konuşmasında İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı'ya teşekkür ederek "Mahmut Bey son yıllarda değişen şartlara rağmen bu edebiyat festivalini devam ettiriyor." dedi.

Modernlik adına Türkiye'de yaşanan sosyal ve kültürel değişimle toplumun zihin kodlarının değiştirilmeye çalışıldığını belirten Arıcan, "Oturumun adı 'Kültür Nöbeti', nöbet kısmı tamam ama biz kültür değil aslında bir irfan ocağıyız. Cemil Meriç gibi bakıyorum, kültür Batı'nın bize dayattığı bir kavram." şeklinde konuştu.

Şeref Başkanı Mehmet Doğan ile 10 yıldır birlikte yol yürüme şerefine eriştiklerini dile getiren Arıcan, "Bizi heyecanlandıran Mehmet ağabeyin gayretini, 'Mehmet ağabeyin hızına yetişemiyor, ona ayak uydurmaya çalışıyoruz' diyerek açıklıyorum. Bizim heyecanımızın ana kaynağı Mehmet Doğan ağabeydir. Türkiye Yazarlar Birliği hem istikamet üzere hem de samimiyetle çalışan bir kurum." ifadesini kullandı.

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