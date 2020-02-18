Hayat Bir estetikzede daha Dudak dolgusu yaptırdı hayatı karardı
GÜZELLİK

Bir estetikzede daha: Dudak dolgusu yaptırdı hayatı karardı

İstanbul’da 24 yaşındaki tekstil tasarımcısı genç kız, sosyal medya üzerinden bulduğu bir estetik doktoruna gidip dudaklarına dolgu yaptırdı. Ancak kısa bir süre sonra dudak reaksiyon vererek iltihaplanıp şişmeye başladı. Mağdur olan genç kız 250 bin TL’lik dava açarak doktordan şikayetçi oldu.

Haber Merkezi İHA
Genç kız, dudak dolgusu yaptırdığı için çok pişman olduğunu söyledi.
Genç kız, dudak dolgusu yaptırdığı için çok pişman olduğunu söyledi.

24 yaşındaki Ece Deniz, 2017 yılında sosyal medya üzerinden bulduğu Nişantaşı’nda bulunan lüks bir estetik merkezine giderek dudağına dolgu enjeksiyonu yaptırdı. Estetik doktoru Mehmet K. tarafından yapılan işlem 3 ay sonra tekrarlandı. Ancak bir süre sonra Deniz’in dudağı iltihaplanıp şişti. Dudağında meydana gelen reaksiyonların ardından Deniz tekrar doktora giderek çözüm bulmasını istedi.

İHA

"Antibiyotiğe başla" dedi

Doktor Mehmet K. ise antibiyotik tedavisine başlamasını gerektiğini söyleyip dudağındaki dolgunun eritilmesi için başka bir işlemde bulundu. Ancak yapılan tüm tedavilere karşılık alamayan Ece Deniz, çareyi mahkemeye başvurarak buldu.

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Doktor suçunu reddetti

  • Avukat Melda Merve Çakır aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na doktor hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 250 bin TL’lik manevi dava açılan doktor ise M.K yapılan işlemi kabul etmesine rağmen suçun kendisinde olmadığını savundu. Vücudun bazen değişik reaksiyonlar verilebileceğini ifade eden estetik doktoru mahkemeden çıkacak kararı beklediğini belirtti.

İHA

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Ünlüler de gidiyordu

  • Operasyonu yapan doktordan şikayetçi olan Deniz, “Ben sosyal medyadan görüp çok fazla araştırmadan bu merkeze gittim. Ünlülerin gittiği ve çok takipçisi olduğu için çok araştırma gereği duymadım. Ancak işlem sonrası dudaklarım şişti ve insan içine çıkamaz hale geldim. Doktora gittiğim zaman alerjik diyerek başka işlem yaptı ve ilaç verip gönderdi” dedi.

“Pişmanım çok araştırmadım”

  • Doktorun uyguladığı tedavi yönetimin de etkisi olmadığını söyleyen Deniz, "5 kutu ilaç verdi onları içtim ancak sonuç vermedi. Dudağıma dolgu sökücü enjekte etti ondan da fayda göremedik. Sıcak ve soğuk bir şey yiyemiyorum. Sürekli şişiyor ve iltihaplanıyor. Gündelik hayatım çok etkilendi. Pişmanım ben de çok araştırmadım; ancak yaşadıklarım kolay değil. Bende soluğu avukatımın yanında aldım. Maddi ve manevi tazminat davası açılmasını istedim. Bundan sonra mahkemenin vereceği kararı bekleyeceğim” ifadelerini kullandı.
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