Bir milli mesele olarak kokoreç

Her bayram bizde ağızları tatlandırma yarışı başlar. Çünkü geleneğimize göre bu günlerin tatlı geçmesi esastır. Her bölgemizde bayram gelmeden tatlılar hazırlanır, pişirilir, tepsi tepsi dizilir, misafirlere sunulur. Başta baklavanın fıstıklısı ve cevizlisi olmak üzere her yöreye özgü tatlı çeşitleri sofraları süsler. Baklava bayramların değişmez lezzeti olsa da tatlının envai çeşidi var.

Kurban Bayramı denince doğup büyüdüğüm ve çocukluğumun geçtiği Artvin’deki köyüm gelir aklıma. Eskiden beri devam eden güzel bir âdet var. Dedelerimizden kalma bir gelenek. Hatırladığım bu manzara gerçekten örnek olacak cinsten bir manzara. Kurbanı paylaşmak olarak anlayan ve bunu bu şekilde uygulayan güzel bir uygulama. Köyün iki merkezinde kurbanlar hep birlikte yardımlaşarak kesiliyor. Hisse sahipleri tarafından üçte bir pay alındıktan sonra bir araya toplanan etler her aileye tartılarak dağıtılıyor. Dağıtılırken de aile kalabalık ise veya misafiri varsa ona göre fazla et veriliyor. Önce alanın da sonra alanın da et miktarında ne eksik ne fazla olmamasına azami dikkat ediliyor. Köy ahalisinin hep bir arada bir ibadet aşkıyla yaptığı bu uygulama her nesil devam ediyor.