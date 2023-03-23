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Hayat

Bruce Willis'in son filmi: 42 yıllık kariyerine veda ediyor

Geçtiğimiz haftalarda frontotemporal demans teşhisi konulan ünlü oyuncu Bruce Willis, kariyerine veda ediyor. 42 yıllık meslek hayatında 145 yapımda rol alan Willis, izleyicilerin karşısına 'Hayalet Suikastçı' ile çıkacak.

09:42 . 23/03/2023 Perşembe
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Willis, 'Hayalet Suikastçı' ile izleyicilerin karşısına son kez çıkacak.

Willis, 'Hayalet Suikastçı' ile izleyicilerin karşısına son kez çıkacak.

Aksiyon filmleri yıldızı Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) teşhisi konulmuştu.


Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Bruce Willis'in hastalığı 'frontotemporal demans' olarak güncellenmişti.

Kariyerinin son filmi

Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan Willis, 'Hayalet Suikastçı' ile izleyicilerin karşısına son kez çıkacak. Filmin yönetmen koltuğunda Jesse Atlas otururken, Bruce Willis'e Nomzamo Mbatha, Dominic Purcell eşlik etti. 7 Nisan'da vizyona girecek olan 'Hayalet Suikastçı' filmi, Bruce Willis'in rol aldığı son film olarak tarihe geçecek.




#Bruce Willis
#frontotemporal demans
#ABD
1 saat önce
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