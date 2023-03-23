Bruce Willis'in son filmi: 42 yıllık kariyerine veda ediyor

Aksiyon filmleri yıldızı Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) teşhisi konulmuştu.





Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Bruce Willis'in hastalığı 'frontotemporal demans' olarak güncellenmişti.

Kariyerinin son filmi

Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan Willis, 'Hayalet Suikastçı' ile izleyicilerin karşısına son kez çıkacak. Filmin yönetmen koltuğunda Jesse Atlas otururken, Bruce Willis'e Nomzamo Mbatha, Dominic Purcell eşlik etti. 7 Nisan'da vizyona girecek olan 'Hayalet Suikastçı' filmi, Bruce Willis'in rol aldığı son film olarak tarihe geçecek.











