Bu kış domuz gribi daha kolay bulaşıyor

Havaların soğuması ve kapalı alanlarda geçirilen sürenin artmasıyla birlikte grip vakalarında yükseliş yaşanıyor. Acil servislere başvurularda, domuz gribi olarak bilinen H3N2 kaynaklı vakaların bu yıl daha sık görüldüğü bildirildi.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Mazhar Çelikoyar, H3N2 virüsünün bu yıl daha kolay bulaşan yeni bir alt varyantla ortaya çıktığını belirterek, klinik seyrin önceki yıllara göre belirgin bir farklılık göstermediğini söyledi. Çelikoyar, ileri yaştaki bireyler, kronik hastalığı olanlar, bağışıklığı baskılanmış kişiler ve küçük çocukların risk grubunda yer aldığını vurguladı. Bu gruplarda hastalığın ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Çelikoyar, kalabalık ortamlardan kaçınılması ve maske kullanımının önemine dikkat çekti.