Bu kış domuz gribi daha kolay bulaşıyor

Bu kış domuz gribi daha kolay bulaşıyor

Saliha Engin
04:0015/01/2026, Perşembe
G: 15/01/2026, Perşembe
Fotoğraf: Arşiv
Havaların soğuması ve kapalı alanlarda geçirilen sürenin artmasıyla birlikte grip vakalarında yükseliş yaşanıyor. Acil servislere başvurularda, domuz gribi olarak bilinen H3N2 kaynaklı vakaların bu yıl daha sık görüldüğü bildirildi.

RİSK GRUBUNDA OLANLAR DİKKAT

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Mazhar Çelikoyar, H3N2 virüsünün bu yıl daha kolay bulaşan yeni bir alt varyantla ortaya çıktığını belirterek, klinik seyrin önceki yıllara göre belirgin bir farklılık göstermediğini söyledi. Çelikoyar, ileri yaştaki bireyler, kronik hastalığı olanlar, bağışıklığı baskılanmış kişiler ve küçük çocukların risk grubunda yer aldığını vurguladı. Bu gruplarda hastalığın ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Çelikoyar, kalabalık ortamlardan kaçınılması ve maske kullanımının önemine dikkat çekti.

Bulaştırıcılığın belirtilerden önce başladığını hatırlatan Çelikoyar, hastalık şüphesi olan kişilerin kendilerini izole etmeleri gerektiğini kaydetti.


#domuz gribi
#soğuk
#kapalı alan
