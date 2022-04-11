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Hayat Bu sanatta pikseller çok düşük
KÜLTÜR SANAT

Bu sanatta pikseller çok düşük

Pixel Art (Piksel sanatı), retro dijital sanat eserleri oluşturmak için bulunmaz bir nimet. Adeta geçmişten fırlayan çizimlerle sanatçılar fotoğrafını çektiği ya da hayalinde oluşturduğu görüntüleri Piksel sanatıyla yorumluyor.

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Halime Kirazlı Yeni Şafak
Bu sanatta pikseller çok düşük
Pixel Art

Eskiden atarilerde görmeye alıştığımız pikselli ekranları, yeni yorumlarla sosyal medyada paylaşanlara denk geldiniz mi hiç? Geçtiğimiz günlerde Twitter’da bir kullanıcının “Yeni eserim nasıl olmuş” yazısıyla paylaştığı eseri sayesinde keşfettik biz de bu sanatı. Pixel Art (Piksel sanatı) olarak nitelendirilen bu alan, retro dijital sanat eserleri oluşturmak için bulunmaz bir nimet. Adeta geçmişten fırlayan çizimlerle sanatçılar fotoğrafını çektiği ya da hayalinde oluşturduğu görüntüleri Piksel sanatıyla yorumluyor. Sosyal medya ortamlarında oldukça popüler olan bu tür, geleneksel sanatlardan kanaviçe, mozaik işleme ve boncuk işlemelerine oldukça benziyor. Bir dijital sanat türü olan Piksel sanatı, küçük renkli karelerden resimler oluşturuyor.

Önce fotoğraf sonra pikselleme

Dünyanın en eski sanat dergisi olan ArtNews bu ay sayfalarını bu sanata ayırmış. Kuzey Amerikalı sanatçı hesaplarında sıklıkla doğa, gün batımı gibi sakin çalışmalar yayınlıyor. Piksel sanatçısı Jubilee’yle konuşan ArtNews’ten Angelica Frey, bu eserlerin nasıl oluştuğunu sormuş.

Piksel sanatına başlama nedenini gördüğü fotoğrafların hissettirdiği sıcaklık olarak yorumluyor Jubilee.“Ne kadar az piksel olursa o kadar çok piksel gösterirsiniz” diyen sanatçı, küçük boyutlu tuvallerle çalışılmasını öneriyor. Renklerin bu sanatta önemli olduğunu belirten sanatçı, “İlham kaynağım, esas olarak Game Boy Advance, Kirby ve Fire Emblem gibi 2000’lerin avuçiçi oyunları. Sanatıma baktıklarında insanlara bir şeyler hissettirmeyi gerçekten seviyorum. Renklerinden ilham almak için kendimi Kirby’ye geri dönerken buluyorum” diye ekliyor.

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