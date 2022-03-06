Bu yaz şehirden İstanbul şarkıları yükselecek

İstanbul Kültür Sanat Vakfının düzenlediği ilk festival olan “İstanbul Müzik Festivali”, bu yıl 50. yaşını kutluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Borusan Holding sponsorluğunda 6-24 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, “İstanbul” teması altında müzikseverlere zengin bir içerik sunacak.

Üç hafta boyunca 12 farklı mekanda 65’in üzerinde solist, topluluk ve orkestrayı ağırlayacak festival, dünyaca ünlü yıldızlarla Türkiye’nin yıldız isimlerini festivalde müzikseverlerle buluşturacak. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) salonları da uzun yıllar sonra festivale kapılarını ardına kadar açacak.

50. İstanbul Müzik Festival Programı’nın tarihleri ise şöyle:

-Açılış Konseri: Tekfen Filarmoni Orkestrası Kirill Gerstein

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6 Haziran Pazartesi 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu

- Fazıl Say “İstanbul Senfonisi”

7 Haziran Salı 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu

-Festival Buluşması: Borusan Quartet Xavier De Maistre

8 Haziran Çarşamba 20.00, Kadıköy Belediyesi

Süreyya Operası

- Deutsches Symphonie-Orchester Berlin Anna Prohaska

9 Haziran Perşembe 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu

- Fındıkkıran ve Ben “Çocuklar İçin Masalsı Bir Konser”

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11 Haziran Cumartesi 11.00, Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu

-Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Gautier Capuçon

12 Haziran Pazar 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu

“Ey Güzel İstanbul, Benim Sevgili Yârim” İstanbul Semt Şarkıları

13 Haziran Pazartesi 20.00, Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras

- Amsterdam Sinfonietta Valentina Lisitsa

14 Haziran Salı 20.00, Cemal Reşit Rey Konser Salonu

- Yıldızlarla Bir Kutlama Akşamı: Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Müzik Yıldızları Oda Orkestrası

15 Haziran Çarşamba 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu

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- Echoes of Life - “Yaşamdan Yansımalar” Alice Sara Ott

16 Haziran Perşembe 21.00, Cemal Reşit Rey Konser Salonu

- Kinan Azmeh Cityband

17 Haziran Cuma 20.00, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi

-Müzik Rotası

19 Haziran Pazar 12.00 / 13.00, Yeldeğirmeni Sanat Merkezi, Kadıköy Hemdat İsrael Sinagogu, Bahariye Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi, Moda Meryem Ana-Asompsiyon Kilisesi

-Yıldızlarla Oda Müziği: Miloš Ottensamer

19 Haziran Pazar 21.00, Harbiye Saint Esprit Katedrali

- Mare Nostrum

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20 Haziran Pazartesi 21.00, Fransız Sarayı

- Il Pomo d’Oro Jakub Jósef Orliński “Aşkın Yüzleri”

21 Haziran Salı 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu

- “Bir Prömiyer: Tan Dun Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası”

22 Haziran Çarşamba 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu

- Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu

23 Haziran Perşembe 20.00, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası

-“Rameau À La Turque” Musica Sequenza

24 Haziran Pazar 21.00, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi

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