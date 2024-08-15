Bütün cepheleriyle hac ibadeti

Bülent Acar





Rabbimiz tarafından bize emir buyurulan ibadetlerde nice hikmetler ve gayeler saklıdır. Bu ibadetlerin en mühim gaye ve hikmetlerinden biri de insanı müspet manada değiştirmektir. Ezelden ebede uzanan kulluk yolunda her ibadet müspet manada değişim için değim yerindeyse birer kilometre taşı mesabesindedir. “Namaz insanı bütün kötülüklerden alıkoyar”. Oruç, nefsi ve şehevi arzuların önünde çelikten bir irade duvarıdır. “Zekât malı temizler”. Hac ise eda eden kişinin ihlası ölçüsünde insanın hayatını değiştirir.

HAC AYNASINDA HAYAT

Hiç kuşkusuz hac ibadeti çok boyutlu bir ibadettir. Bu cümleden olarak Haccı bütün ibadetleri içine alan bir ibadet olarak tarif etmek fevkalade yerinde olacaktır. Hac ibadeti sadece onu eda edenler için değil, üzerine düşünüp yazmak isteyenler için de bitmez tükenmez bir hazinedir. Farz kılındığı günden bu güne bu tükenmez hazinenin zengin muhtevasından istifade eden pek çok ilim, kalem ve kelam ehli hac üzerine nice eserler kaleme aldılar. Hac yaşandıkça yazılmaya da devam edecek. Hac yazarları kervanına kaleme aldığı “Hac İbadetinin Farklı Boyutları” kitabıyla Emekli Adana Merkez Vaizlerinden İbrahim Öztürk’te katıldı. İsminden de anlaşılacağı üzere kitap hac ibadetini farklı boyutlarıyla anlatmak üzere kaleme alınmış. Yazar kitabında zikir boyutundan fikir boyutuna, sabır boyutundan şükür boyutuna, takva boyutundan ihlas boyutuna, siyasi boyutundan ticari boyutuna, fıkhi boyutundan tasavvufi boyutuna hac ibadetini bütün cepheleriyle irdeleyip inceleyerek “Ey okur ben haccımı hayatıma ayna tuttum. Gördüklerimi yazdım. Sende haccını hayatına ayna kılmak istersen bu kitap tam sana göre” mesajını veriyor.

ÖNCE TEVHİT SONRA CİHAT VE HAC

Emekli Adana Merkez Vaizi İbrahim Öztürk’ün Gülnar Yayınları etiketiyle Mart 2024 tarihinde okurlarıyla buluşan Hac İbadetinin Farklı Boyutları kitabı, 103 bölüm ve 351 sayfadan mürekkep. Kitabının besmelesini hacca dair cümleler kurarak çeken yazar, kitabının önsözünde hac ibadetinin İslam’daki yeri ve Müslüman hayatındaki değerine dair bazı tespitler yapıyor ve şöyle diyor: “Hicretin 9. yılında farz kılınan haccın farziyeti, kitap sünnet ve icma ile sabittir. Başta tevhit gelirken hemen arkasından cihat ve hac gelmektedir.” Yazar, yine önsözünde kitabını kaleme alış gayesini şöyle açıklıyor. “Bu kitapçığımızı Hz. Allah’ın izniyle birkaç defa hac ve umre yaptıktan sonra edindiğim kişisel tecrübem, anlayışım ve bu sahadaki bilgim neticesinde çok değerli Müslüman kardeşlerimize bir nebze faydalı olabilir, hayır ve dualarını alabilirim ümidiyle bu çalışmayı neticelendirmiş bulunmaktayım.”

REHBER BİR KİTAP

İbrahim Öztürk’ün Hac İbadetinin Farklı Boyutları kitabı her kafile başkanı din görevlisi hacı ve hacı adayı için rehber bir kitap mesabesinde. Muhtevanın zenginliğine eşlik eden üslubun akıcılığı ve anlatımın yalınlığı kitabın bir solukta okunup kolayca anlaşılmasına esaslı kapılar aralıyor. Yazar, haccın boyutlarından bir konuyu ele alırken önce konuyla ilgili ayet-i kerime ve hadis-i şerifleri art arda sıralıyor. Daha sonra konuya dair kelamı kibar ve ibretli kıssalar okurun ufkuna açılıyor. Muhtevanın zenginliğine rağmen konuların efradını cami ağyarını mani bir üslupta anlatılması kitabın pratik bir şekilde okunmasını sağlıyor. Yazarın kitabının sayfaları arasında okurunun istifadesine sunduğu hatırı sayılır iktibaslar yazarın yazmaktan çok okumayı öncelediğinden haberler veriyor.

HAC BİR CİHATTIR HACI DA MÜCAHİTTİR

İbrahim Öztürk, kitabının Haccın İbadet Boyutu bölümünde Fuzuli’den sevgi ve ihlasa dair yaptığı o sarsıcı iktibası şöyle nakleder: “Şair Fuzuli’ye sormuşlar: Sevmek mi güzel, sevilmek mi? Samimi olmaz ise ikisi de fuzuli demiştir ne güzel cevap”. Kitabın Haccın Cihada Hazırlık Boyutu bölümündeki ilk paragrafı nazarlarınıza vererek, “Hamasa selam direnişe devam” yazıya da tamam diyelim. “Hacı kardeşlerim bütün malzemesini üzerinde taşıyan bir Mehmetçik gibi yola koyulur. Her an düşmanla savaşmak üzere hazırlıklı olan bir asker gibi hazırlıklı ve siperdedir. Hz. Hüseyin Efendimiz ‘Hayat ilim ve cihattır’ buyurmuşlar. Müslümanlar, yaklaşık 200 senedir cihadı terk ettiler ve büyük sıkıntılara maruz kaldılar. Adeta 20. asırda ülkesi işgale uğramayan bir Müslüman ülke kalmamıştır. Oysa hacca giden her hacımız memleketine büyük birer mücahit olarak dönmeliydi.”







