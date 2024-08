Bütün cepheleriyle hac ibadeti

Rabbimiz tarafından bize emir buyurulan ibadetlerde nice hikmetler ve gayeler saklıdır. Bu ibadetlerin en mühim gaye ve hikmetlerinden biri de insanı müspet manada değiştirmektir. Ezelden ebede uzanan kulluk yolunda her ibadet müspet manada değişim için değim yerindeyse birer kilometre taşı mesabesindedir. “Namaz insanı bütün kötülüklerden alıkoyar”. Oruç, nefsi ve şehevi arzuların önünde çelikten bir irade duvarıdır. “Zekât malı temizler”. Hac ise eda eden kişinin ihlası ölçüsünde insanın hayatını değiştirir.

İbrahim Öztürk’ün Hac İbadetinin Farklı Boyutları kitabı her kafile başkanı din görevlisi hacı ve hacı adayı için rehber bir kitap mesabesinde. Muhtevanın zenginliğine eşlik eden üslubun akıcılığı ve anlatımın yalınlığı kitabın bir solukta okunup kolayca anlaşılmasına esaslı kapılar aralıyor. Yazar, haccın boyutlarından bir konuyu ele alırken önce konuyla ilgili ayet-i kerime ve hadis-i şerifleri art arda sıralıyor. Daha sonra konuya dair kelamı kibar ve ibretli kıssalar okurun ufkuna açılıyor. Muhtevanın zenginliğine rağmen konuların efradını cami ağyarını mani bir üslupta anlatılması kitabın pratik bir şekilde okunmasını sağlıyor. Yazarın kitabının sayfaları arasında okurunun istifadesine sunduğu hatırı sayılır iktibaslar yazarın yazmaktan çok okumayı öncelediğinden haberler veriyor.

İbrahim Öztürk, kitabının Haccın İbadet Boyutu bölümünde Fuzuli’den sevgi ve ihlasa dair yaptığı o sarsıcı iktibası şöyle nakleder: “Şair Fuzuli’ye sormuşlar: Sevmek mi güzel, sevilmek mi? Samimi olmaz ise ikisi de fuzuli demiştir ne güzel cevap”. Kitabın Haccın Cihada Hazırlık Boyutu bölümündeki ilk paragrafı nazarlarınıza vererek, “Hamasa selam direnişe devam” yazıya da tamam diyelim. “Hacı kardeşlerim bütün malzemesini üzerinde taşıyan bir Mehmetçik gibi yola koyulur. Her an düşmanla savaşmak üzere hazırlıklı olan bir asker gibi hazırlıklı ve siperdedir. Hz. Hüseyin Efendimiz ‘Hayat ilim ve cihattır’ buyurmuşlar. Müslümanlar, yaklaşık 200 senedir cihadı terk ettiler ve büyük sıkıntılara maruz kaldılar. Adeta 20. asırda ülkesi işgale uğramayan bir Müslüman ülke kalmamıştır. Oysa hacca giden her hacımız memleketine büyük birer mücahit olarak dönmeliydi.”