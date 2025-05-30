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Candan Erçetin ve Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, Harbiye'de aynı sahneyi paylaştı

Candan Erçetin ve Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, Harbiye'de aynı sahneyi paylaştı

10:0630/05/2025, Cuma
AA
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Sanatçı Candan Erçetin ve Gipsy Balkan Orchestra
Sanatçı Candan Erçetin ve Gipsy Balkan Orchestra

Sanatçı Candan Erçetin ile Balkan müziğinin temsilcisi dünyaca ünlü Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, ilk kez aynı sahnede buluştu.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle bir araya gelen Erçetin ve orkestra, konserde Balkan ve Türk dünyasından şarkıların yer aldığı geniş bir repertuvar seslendirdi.


Konserde Erçetin ile orkestra, iki kez bis yaptı. Biletleri tükenen konsere, dinleyiciler yoğun ilgi gösterdi.


Öte yandan, Candan Erçetin, müzik kariyerindeki 30. yılı dolayısıyla turneye çıkacak. Sanatçı, 19 Temmuz'da Bodrum Antik Tiyatro, 24 Temmuz'da Antalya Açıkhava Tiyatrosu, 11 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, 18 Eylül'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu ve 2 Ekim'de İzmir'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek.



#Barcelona Gipsy Balkan Orchestra
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