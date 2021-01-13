Hayat Çeyizler sandıklarından çıkan 100 yıllık ketenler tekrar işlenerek ekonomiye kazandırılıyor
AKTÜEL

Çeyizler sandılıklarından çıkan 100 yıllık ketenler tekrar işlenerek ekonomiye kazandırılıyor

Çeyizler sandıklarından çıkan 100 yıllık ketenler tekrar işlenerek ekonomiye kazandırılıyor

Sinop’ta çeyiz sandıklarından çıkan 100 yıllık yöresel keten kumaşlar el emeği ve nakış işlemeyle tekrar ekonomiye kazandırılıyor.

Haber Merkezi İHA
Pervane Medresesi esnaflarından olan Nurcihan Özay
Pervane Medresesi esnaflarından olan Nurcihan Özay

Sinop’ta çeyiz sandıklarından çıkan 100 yıllık yöresel keten kumaşlar el emeği ve nakış işlemeyle tekrar ekonomiye kazandırılıyor. Sinop şehir merkezindeki Pervane Medresesi esnaflarından olan ev hanımı Nurcihan Özay (56), 6 yıldır işlettiği dükkanında şehre özgü kültürel ürünleri alıcılarıyla buluşturuyor. Özay el emeği göz nuruyla hazırladığı çeşitli ürünlerden geçimine katkı sağlıyor. Eski keten kumaşlarda burada yeniden hayat buluyor. İnsanların eski çeyiz sandıklarından çıkardıkları 80-100 yıllık yöresel ketenler cüzdan, çanta, giysi gibi ürünlere dönüşerek yeniden dolaşıma giriyor. Bir karaciğer hastalığı bulunan Özay yaptığı bu işle stres ve üzüntüden de uzakta kalıyor.

Tekstilde kadın girişimcilerin zaferi
EKONOMİ
Tekstilde kadın girişimcilerin zaferi

Keten kumaştan elde edilen kadın gömlekleri.

KUMAŞLARIN YAPILMASI 10 YILI BULUYOR

Nurcihan Özay, “Burada yöresel ürünlerle uğraşmaktayım. Yöresellerin yanı sıra kendi ördüklerim var. Bebek hırkaları, çantalar, bolero, yemeni ve şallar yapıyorum. Her şeyi kendim yapıyorum. Ağırlığımız ise yöresel ürünlerde. Çünkü artık yöresel ürün kumaşlarımız ketenlerimiz olmadığı için sandıkta anneannelerimizin babaannelerimizin kumaşlarını alıyoruz. Onları gömlek olarak, elbise olarak, çanta, runner, cüzdan ve hediyelik olarak değerlendirmeye çalışıyorum. Ben eskiden bu kumaşların yapılışını da duymuştum. Suya yatırırlar, bir on yılını alır eğrilir, iplik yapılır, dövülür çok emeği vardır. 60 yaşındayım daha hiç öyle yapanı görmedim ama babaannelerimiz bu şekilde anlatır ‘10 yılı buluyor siz bilmezsiniz bunları derlerdi’ bize. Bir karaciğer hastalığım var. Bu işleri yaptığım için kendimi daha mutlu hissettim. Hastalığımı unuttum. Bu şekilde vakit geçiriyorum” dedi.
El emeği ürünlere pahalı denmesinin kendisini üzdüğünü belirten Özay, “El emeği ürünlerde bu çok pahalı denildiği zaman bu işi oturup yapmamız gerekiyor. El emeğini değeri hiçbir zaman ölçülmez. Hazır kıyafete indirim istesinler ama el emeğimize lütfen dokunmasınlar. Değeri bizce çok büyük bir olay. Bir lif örüyorsun en azında bir gün uğraşıyorsun. Bir günde 15 TL’ye lif ipler almış başını gidiyor. Emeğimize pahalı demesinler de almasınlar daha iyi bunu söylemek istiyorum. Hediyelik küçük çantalarımızı 25 TL, cüzdanlar 20 TL, kol çantaları 80 TL, çiftli runner takımlarını 300 TL fiyatlardan satıyoruz” diye konuştu.

Kadın girişimcinin büyük azmi: Devlet desteği ile başladı paraya para demiyor
FOTOĞRAF 11
Title
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kırsal alanda istihdamın arttırılması ve gelir düzeyi artışının sağlanmasına yönelik ülke genelinde uygulanan çeşitli destek projeleri devam ediyor. Bu kapsamda ‘Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Projesi’nden yararlanan 3 çocuk annesi 37 yaşındaki Hatice Teke, devletten hibe olarak 6 düve aldı.
Title
Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesine bağlı Bahçeli köyünde kurduğu mandırada her geçen yıl işlerini büyüten Teke, büyükbaş hayvan sayısını 75’e kadar yükseltmeyi başardı. Kadın girişimci Teke, eşinin ve çocuklarının da desteği ile süt, yağ, yoğurt ve kaymak gibi süt ürünlerinin üretimini de yaparak aile ekonomisine destek sağlıyor. İHA muhabirine konuşan Hatice Teke, Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden aldığı 6 düve ile büyükbaş hayvan yetiştiriciliği işine başladığını söyledi.
Title
Teke, “Hibe olarak aldığım düvelerle üretim yaptık. Biraz da üzerine alarak şimdi 75 büyükbaş hayvanla devam ediyoruz. Kendi sütümüzü üreterek yoğurt işine başladık. Biz yerel işletme olarak buradan kazancımızı sağlıyoruz. Biz burada kendi hayvanımızın sütünü hijyenik bir şekilde sağıyoruz. Yoğurdu kendim mayalıyorum.
Title
İçine hiçbir katkı maddesi kullanmadan köy yoğurdu olarak satışa çıkarttım. Etrafımızdaki akrabalarımıza da veriyoruz. Genellikle de marketlere veriyoruz. Kendi etiketimizle” dedi.
Title
İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, “Bakanlığımızın 2016 yılında başlatmış olduğu Kırsal Kalkınma Yatırımları kapsamındaki Genç Çiftçi Projelerinden faydalandırdığımız bir çiftçimiz. Biz özellikle genç nüfusun kırsalda kalmasını sağlamak ve tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak amacıyla 2016 yılında genç çiftçilerimizi desteklemek için 30 bin lira hibe ile bu projeyi başlattık.
Title
İlimizde 397 tane genç çiftçimizi bu projeden faydalandırdık. Bu projeden faydalanan genç çiftçilerimizden biri de Hatice Teke. Sağ olsun büyük bir başarı ile bu projeyi yürütmüş 6 damızlık düve ile başladığı işten bugün 75 büyükbaş hayvana çıkarmış 4 yıl içerisinde.
Title
Bundan elde ettiği süt ile de kendi evinin yanında oluşturduğu süt işleme tesisi kurmuş. Biz de bu konuda Tarım İl ve İlçe Müdürlüğü olarak gerekli destekleri sağlıyoruz” diye konuştu.
Title
Title
Title
Title
Kadın girişimcinin büyük azmi: Devlet desteği ile başladı paraya para demiyor
Kırıkkale'de kadın girişimci Hatice Teke, devletten hibe aldığı 6 damızlık düve ile kurduğu mandırada büyükbaş hayvan sayısını 75'e yükseltti. Açtığı işletmede de süt ve süt ürünleri satarak ailesine ekonomik kazanç sağlıyor.
Abone Ol Google News
Erişim engeli kaldırıldı

Erişim engeli kaldırıldı

​Resmi hesaptan duyurdular: İstanbul merhaba.
Vanda karga istilası

Van'da karga istilası

"​Sayıları hiç bu kadar fazla olmamıştı, geceleri uyuyamıyoruz."
19 dakika boyunca oksijen yerine azot verilen Ege yaşam mücadelesi veriyor

​Ünlü tatil sitesinde büyük mağduriyet iddiası.

Yoğunluk yüzde 51

Yoğunluk yüzde 51

​Sağanak yağış trafikte etkili oldu.
Trump'a<br>bir şok daha

Trump'a
bir şok daha

Hesabı askıya alındı: 7 gün video yükleyemeyecek.
Bakan Selçuk müjdeyi verdi

Bakan Selçuk müjdeyi verdi

Asgari ücret oranında artış yapıldı.
Sarı alarm verildi

Sarı alarm verildi

Tunca Nehri taştı polis köprüleri trafiğe kapattı.
Azli için adım atmayacağım

Azli için adım atmayacağım

ABD Başkan Yardımcısı Pence 25'inci maddeyi uygulamayacak.
Şiddetli rüzgar<br>araçları devirdi

Şiddetli rüzgar
araçları devirdi

Saatte yaklaşık 80 kilometre hızla esti.
Eren'in anısına

Eren'in anısına

Adının verildiği operasyonların birincisi Tendürek'te başladı.
Veliler ne yapsın?

Veliler ne yapsın?

Veliler 'sözleşme'den sonra ne yapacaklarını tartışıyor.
Zıvanadan çıktı

Zıvanadan çıktı

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretlerini sürdürdü.
Türkiye’siz AB olmaz

Türkiye’siz AB olmaz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB ülkelerinin Ankara büyükelçilerini ağırladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.