Hayat Çocuklar Tarih Şeridinde ebru ve hat sanatı ile tanıştı
KÜLTÜR SANAT

Çocuklar Tarih Şeridi’nde ebru ve hat sanatı ile tanıştı

Bilecik’te çocuklar, Bilecik Belediyesi Müze Akademi etkinlikleri çerçevesinde Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi’nde ebru ve hat sanatı ile tanıştı.

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Haber Merkezi İHA
Çocuklar Tarih Şeridi’nde ebru ve hat sanatı ile tanıştı
Hat sanatı ve çocuklar

Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi’nde buluşan çocuklar önce ebru sanatı yaptılar, daha sonra hat sanatı ile tanıştılar. Etkinliklere büyük bir keyifle katılan çocuklara ebru sanatı ile yaptıkları çalışmalar ile isimlerinin yazıldığı hat sanatı sayfaları hediye edildi. Etkinlikler hakkında bilgi veren Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü Mesut Ünver, daha önce Yaşayan Şehir Müzesi’nde gerçekleştirdikleri etkinlikleri bu kez Tarih Şeridi’nde yaptıklarını belirterek, "Bu kez çocuklar hem tarihinden bir şeyler öğrensin hem de Bilecik’in diğer tarihi alanlarını öğrensin diye Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi’nde bir araya geldik.

İHA

Çocuklar burada ilk önce ebru sanatından çalışmalar yaptılar, daha sonra isimlerinin yazıldığı hat sanatı etkinliğine katıldılar. Her zaman belirttiğimiz gibi bu tür etkinliklerle amacımız şehrini ve kültürünü tanıyan ve bu bilince sahip çocuklar yetiştirmektir. Müze Akademi etkinliklerinin bu yıl 3’üncü senesi. Çocuklarla birlikte daha nice seneler güzel programlarda buluşmayı istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.
Etkinliğe katılan çocuklar, hem tarih şeridini gördükleri için hem de etkinliklere katılma imkanı buldukları için çok mutlu olduklarını söylediler. Ebru ve hat sanatı etkinliklerinde kendi elleriyle yaptıkları çalışmalarla hatıra fotoğrafı çekinen çocuklar ve aileleri, düzenlenen etkinlikler dolayısıyla Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ve belediye görevlilerine teşekkür etti.

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