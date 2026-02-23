Çocuklara Ramazan'ı yaşatarak öğretin!

Bolu Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü manevi danışmanı Ufuk İnan, Ramazan ayının çocukların hafızasında kalıcı izler bırakabilmesi için teorik anlatımdan çok yaşantının belirleyici olduğunu söyledi. Yetişkinlerin Ramazan’ı çoğu zaman “sabır ve irade terbiyesi” olarak değerlendirdiğini belirten İnan, çocukların ise bu mübarek ayı somut deneyimler üzerinden anlamlandırdığını söyledi.

ZİHİNLERİ ŞEKİLLENİYOR

Çocuklarda dini gelişimin soyut kavramlardan ziyade somut yaşantılarla şekillendiğine dikkat çeken İnan, Ramazan’ın çocuk zihninde kalabalık iftar sofraları, kandillerin ışığı, sahurun huzurlu sessizliği ve camideki teravih neşesiyle yer ettiğini dile getirdi. Ramazan’ın “aç kalmak” üzerinden değil, “paylaşmanın tadı” ve “kolektif şuur” üzerinden anlatılması gerektiğini vurgulayan İnan, din psikolojisi açısından bu dönemin çocuğun ben merkezli dünyadan biz merkezli dünyaya geçtiği, empati duygusunun tabiî biçimde filizlendiği bir süreç olduğunu kaydetti.

ZORLAMAYIN ÖZENDİRİN

İbadetle sağlıklı bir bağ kurulabilmesi için yaklaşımın “sevdirme, dahil etme ve ödüllendirme” temeline dayanması gerektiğini belirten İnan, dini pratiklerde zorlamanın değil özendirmenin esas olduğunu söyledi. Çocuğun iftar hazırlığında görev almasının aidiyet duygusunu güçlendirdiğini ifade eden İnan, su dağıtan ya da hurma ikram eden bir çocuğun ibadeti sahiplenmeye başladığını dile getirdi. “Tekne orucu”nun pedagojik açıdan önemli bir köprü olduğunu aktaran İnan, çocuğun kendi kapasitesine göre irade deneyimi yaşamasının ve küçük başarısının ciddiyetle takdir edilmesinin kritik olduğunu vurguladı.







