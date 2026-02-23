Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Çocuklara Ramazan'ı yaşatarak öğretin!

Çocuklara Ramazan'ı yaşatarak öğretin!

04:0023/02/2026, Pazartesi
G: 23/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Bolu Müftülüğü Manevi Danışmanı Ufuk İnan, Ramazan’ın çocuklara anlatılarak değil, yaşatılarak öğretilmesini tavsiye etti. İnan, orucun “aç kalmak” üzerinden değil, “paylaşmanın tadı” ve “kolektif şuur” üzerinden tanıtılmasının gereğine dikkat çekti.

Bolu Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü manevi danışmanı Ufuk İnan, Ramazan ayının çocukların hafızasında kalıcı izler bırakabilmesi için teorik anlatımdan çok yaşantının belirleyici olduğunu söyledi. Yetişkinlerin Ramazan’ı çoğu zaman “sabır ve irade terbiyesi” olarak değerlendirdiğini belirten İnan, çocukların ise bu mübarek ayı somut deneyimler üzerinden anlamlandırdığını söyledi.

ZİHİNLERİ ŞEKİLLENİYOR

Çocuklarda dini gelişimin soyut kavramlardan ziyade somut yaşantılarla şekillendiğine dikkat çeken İnan, Ramazan’ın çocuk zihninde kalabalık iftar sofraları, kandillerin ışığı, sahurun huzurlu sessizliği ve camideki teravih neşesiyle yer ettiğini dile getirdi. Ramazan’ın “aç kalmak” üzerinden değil, “paylaşmanın tadı” ve “kolektif şuur” üzerinden anlatılması gerektiğini vurgulayan İnan, din psikolojisi açısından bu dönemin çocuğun ben merkezli dünyadan biz merkezli dünyaya geçtiği, empati duygusunun tabiî biçimde filizlendiği bir süreç olduğunu kaydetti.

ZORLAMAYIN ÖZENDİRİN

İbadetle sağlıklı bir bağ kurulabilmesi için yaklaşımın “sevdirme, dahil etme ve ödüllendirme” temeline dayanması gerektiğini belirten İnan, dini pratiklerde zorlamanın değil özendirmenin esas olduğunu söyledi. Çocuğun iftar hazırlığında görev almasının aidiyet duygusunu güçlendirdiğini ifade eden İnan, su dağıtan ya da hurma ikram eden bir çocuğun ibadeti sahiplenmeye başladığını dile getirdi. “Tekne orucu”nun pedagojik açıdan önemli bir köprü olduğunu aktaran İnan, çocuğun kendi kapasitesine göre irade deneyimi yaşamasının ve küçük başarısının ciddiyetle takdir edilmesinin kritik olduğunu vurguladı.



#Ramazan
#Toplum
#Aktüel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sahur saat kaçta? Sabah ezanı kaçta okunuyor? 23 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana il il sahur vakitleri