​Dergâh dergisinden üzücü haber: Yayın hayatına ara veriyor ​

Cumhuriyet tarihinin üçte birlik döneminde kültüre, siyasete, sanata ve edebiyata damgasını vuran Dergah dergisi, yayınına ara vereceğini duyurdu.

Haberi Twitter hesabından duyuran dergi, “32. cildimizin son sayısı olan Şubat sayımız çıktı. Maalesef okuyucularımıza üzücü bir haberimiz var. Bütün dünyada gözlemlenen kâğıt tedarikinde yaşanan zorluklar ve içinde bulunduğumuz şartlar dolayısıyla Dergâh dergisi yayınına ara veriyor” ifadelerini kullandı.

1966’da ‘Hareket’ olarak yola çıkan, 1977’den beri ‘Dergâh’ adıyla yoluna devam eden köklü yayınevi, 1990 Mart ayında Dergah dergisini çıkartmaya başladı. Mustafa Kutlu, Ezel Erverdi ve İsmail Kara başta olmak üzere İsmet Özel gibi birçok ismi bir araya getirmiş, ayrıca genç sanatçıların yetişmesi için bir zemin oluşturarak edebiyat dünyasına damgasını vurdu. Derginin genel yayın yönetmenliğini son olarak Ali Ayçil yürütüyordu.

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Ali Ayçil

KÜLTÜREL DÖNÜŞÜMÜN BİR PARÇASI

Dergah dergisinin yayınına ara vermesini tarihi bir olay olarak gören Ali Ayçil, “Hiç kuşkusuz matbu dergilerin meşakkatli dönemler yaşadığı bir dönemden geçiyoruz. Bu hem kültürel dönüşümün bir parçası olarak düşünülebilir hem matbu dergilerin genel olarak içinde bulunduğu durumun bir işareti olarak değerlendirilebilir” açıklamasıyla durumu özetledi.

Dergah dergisinin yayınına ara vermesi ekonomik sebeplerin yanı sıra, Ayçil’in de işaret ettiği gibi kültürel dönüşümün bir parçası olarak ele alınmalıdır. Ekonomik sebepler derginin ara vermesinin yalnızca görünen yüzü. Matbu dergilerin çoğu uzun zamandır dijitalin karşısında savaş veriyor. Ve belki de bu savaşın sonuna gelindi. Dergahın açıklamasından itibaren sosyal medyadan üzüntülerini paylaşanlar, kim bilir en son ne zaman Dergah dergisi aldı? En son hangi ilk yazarın yazısı veya ilk şairin şiiri yayınlandı, bilen var mı? Atılan üzüntü tweetleri kadar dergi satılsa, acaba yine bu durumda olur muydu? Kültürel süreklilik önemli, bu kültürel sürekliliği nasıl koruyacağımız ise hepimizin problemi.

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HAYAT Dergah Yayınları’nın 55 yıllık hikayesi