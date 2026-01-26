Dijital Dergicilik Okulu’nda yeni dönem: Binlerce gencin eseri okurla buluştu başvurular başladı

24 bin sayfalık dev külliyat ve dijital kütüphane

Gençlerin dijital yayıncılık araçlarını kullanarak kendi içeriklerini üretmelerini hedefleyen proje, bugüne kadar ortaya koyduğu istatistiklerle dikkat çekiyor. Verilen bilgilere göre; bugüne dek bin 484 öğrenciye eğitim verildi. Bu süreçte eğitimini tamamlayan 448 öğrenci, kendi dergi ekibini kurup yayın hayatına atılarak "editör" unvanı kazandı.

Dijital Dergicilik Okulu sayesinde 4 bin 500’ün üzerinde genç, ilk defa eser yayınlama heyecanı yaşadı. Proje kapsamında üretilen 883 sayı dijital dergi ve toplamda 24 bin ayfayı aşan özgün içerik, sosyal dijital dergi platformu MagPublish üzerinden ücretsiz olarak okunabiliyor. Böylece gençlerin ürettiği binlerce sayfalık kültür, sanat ve edebiyat arşivi dijital ortamda kalıcı hale geliyor.

Teoriden pratiğe: Kendi dergini kurma fırsatı

Çevrim içi olarak ücretsiz gerçekleştirilen eğitim programında katılımcılar; editörlük, yazı yazma teknikleri, içerik tasnifi, telif hakları, araştırma yöntemleri ve dergi tasarımı gibi konularda kapsamlı bir eğitimden geçiyor. Sadece teorik bilgiyle sınırlı kalmayan okulda gençler, mentörler eşliğinde tasarladıkları dergilerini yayına hazırlayarak sektöre adım atıyor.

Son başvuru tarihi: 31 Ocak