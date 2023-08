Dil bir milletin en büyük hazinesidir

Bu sorunuza basamaklı bir açıklama yapayım. İlkin şunu söylemeliyim: Sözlük bir dilin öz kaynağından ürettiği ve başka dillerden alıntıladığı, ses dizileriyle yapılanmış sözcük (kelime) ve türlü yapılardaki söz dizimlerinden oluşan; içleri, anlam dediğimiz, onlara can verici yüklerle dolu dil varlıklarını saklayan bir hazne (hazine)dir. Bu hazinenin gerçek sahibi öncelikli olarak o dili kullanan ve konuşanlardır. Ancak dilin var oluş serüveni ile gelişme süreçlerini göz önünde bulundurduğumuzda, o, anlaşma aracı ve bilgi aktarıcı bir araç olmak yanında bir halkın kendi tarihi derinliğince var ettiği bütün kültür ürünlerini saklayan ve koruyan yanıyla millet adına en büyük değerdir. Bu yüzden dil her şeyden önce bir kültürün en önemli taşıyıcısı sayılır, böyle olunca da sözlük kendi kültürüne yabancılaşmamış, onu seven ve gelişmesine katkı sunmak isteyen her okur-yazarın el altı kitabı olmak zorundadır.