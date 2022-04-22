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Hayat Mike Tyson çılgına döndü Uçakta kendisini rahatsız eden hayranını öldüresiye dövdü
AKTÜEL

Mike Tyson çılgına döndü: Uçakta kendisini rahatsız eden hayranını öldüresiye dövdü

Dünyaca ünlü eski boksör Mike Tyson, uçak yolculuğu yapmak üzereyken kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranının talebini geri çevirmedi. Fotoğrafla kalmayan yolcunun kendisini sürekli rahatsız etmesi üzerine sinirden çılgına dönen Tyson, yumruklarını konuşturdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Dünyaca ünlü Boksör Mike Tyson çılgına döndü: Uçakta kendisini rahatsız eden hayranını öldüresiye dövdü: Mike Tyson Kaç Yaşında?
Dünya boks tarihinin en büyük isimlerinden olan Mike Tyson'ın uçakta bir yolcuyu yumrukladığı görüntüler ortaya çıktı.

Uçak yolculuğu sırasında arka koltuğunda oturan bir yolcuyu döven efsane boksör Mike Tyson gündeme oturdu.

MIKE TYSON ÇILGINA DÖNDÜ

San Francisco Uluslararası Havalimanı'ndan Florida'ya seyahat etmek üzere uçağa binen Tyson, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranın talebini geri çevirmedi. Ancak tam arka koltuğunda oturan yolcunun efsane boksörü rahatsız etmeyi sürdürmesi sonrası Tyson adeta çılgına döndü. 55 yaşındaki Tyson bir anda ayağa kalkarak yolcuyu yumruklamaya başladı.

"NE OLDUĞUNU ANLAMADIK"

Görüntülerde Tyson'ın bir kişiyi seri şekilde yumrukladığı görülürken, onu durdurmaya çalışan kişinin ise "Hey Mike! Kes şunu" diye bağırdığı duyuluyor.

Olayları video kaydına alan kişi "Oğlum Mike Tyson tarafından dövüldü. Evet, kafayı yedi. Sadece imza istiyordu. Ne olduğunu anlamadık" ifadelerini kullandı.

TYSON UÇAĞI TERK ETTİ

Eski ağır sıklet dünya şampiyonuna yakın kaynaklar, yolcunun sarhoş olduğunu ve Tyson'ı kışkırtmaya çalıştığını belirtti. Görgü tanıkları, olayın ardından Mike Tyson'ın uçaktan indiğini ifade etti.

Yumruklanan ve yüzü kanlar içinde kalan yolcu tedavi altına alındıktan sonra polis tarafından ifadesine başvuruldu.

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Mike Tyson uçakta kendisini kışkırtan bir kişiyi hastanelik etti
Dünyaca ünlü şampiyon boksör Mike Tyson, uçakta kendisini kışkırtan bir kişiyi hastanelik etti. Genç adam, kanlar içinde kaldıktan sonra hastaneye kaldırılarak Tyson'dan şikayetçi oldu.


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