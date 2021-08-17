Hayat Ezanı Güzel Okuma Yarışmasının finali 22 Ağustosta Vanda yapılacak
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Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın finali 22 Ağustos'ta Van'da yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığınca din görevlileri arasında düzenlenen 17. Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın Türkiye finali, 22 Ağustos'ta Van'da yapılacak.

Haber Merkezi AA
Ezanı Güzel Okuma Yarışmasının finali 22 Ağustosta Vanda yapılacak
Ezan okumak

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında, din görevlilerinin yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik düzenlenen yarışmada 10 din görevlisi finale kalmayı başardı.

İpekyolu ilçesi Ulu Camisi'nde gerçekleştirilecek finalde jüri üyeleri, makam, tavır, eda, ses, fonetik, diksiyon, tecvit, nefes, mimik ve temsil üzerinden değerlendirme yapacak.

Yarışmacılar, ezanlarını Saba, Uşşak, Rast ve Hicaz makamlarından biriyle okuyacak.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Koca'nın jüri başkanlığı yapacağı finalde, jüri üyeliğinde ise Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Tıraşçı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Faysal Arpaguş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Müezzin Kayyımı Mehmet Hadi Duran ve Diyanet İşleri Başkanlığı Tasavvuf Musikisi Koro Şefi Ali Osman Alaca yer alacak.

Dereceye giren yarışmacıların ödülleri "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" açılış töreninde takdim edilecek.

Ezanı en güzel okumak için yarıştılar
OYNAT 05:10
Ezanı en güzel okumak için yarıştılar
Manisa'da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle 'Ezanı Güzel Okuma Bölge Yarışması' gerçekleştirildi. Sultan Camii'nde düzenlenen organizasyonda Ege Bölgesi'nden 10 farklı ilden müezzin ve imamlar ezanı güzel okumak için yarıştı. 10 din görevlisinin yarıştığı müsabaka sonunda jüri değerlendirmesini yaptı. Değerlendirmenin ardından Ezanı Güzel Okuma Bölge Yarışması'nın birincisi İzmir Konak'ta müezzin olan Rıdvan Akbaş birinci oldu. Birinciliği elde eden Rıdvan Akbaş, Konya'da yapılacak olan Ezanı Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali'ne katılmaya hak kazandı. Yarışmanın ikincisi Manisa Sarıgöl'de İmam Mehmet Taşkın, üçüncü ise Denizli'de müezzin olarak görev yapan Mehmet Fatih Kayaca oldu.

Ezanı Güzel Okuma Yarışması birincisi belli oldu
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Ezanı Güzel Okuma Yarışması birincisi belli oldu
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