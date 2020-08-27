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Hayat Başka mezhepten olan bir imamın arkasında namaz kılınabilir mi?
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Farklı mezhepten bir imama uyarak namaz kılınabilir mi?

Başka mezhepten olan bir imamın arkasında namaz kılınabilir mi?

Namaz kılmak, İslam'ın 5 şartından biridir. Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır. Farklı mezhepten bir imama uyarak namaz kılınabilir mi? sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki başka mezhepten olan bir imamın arkasında namaz kılınabilir mi? İşte cevabı:

Haber Merkezi Yeni Şafak
Namaz kılmak, İslam'ın 5 şartından biridir.
Namaz kılmak, İslam'ın 5 şartından biridir.

"Başka mezhepten olan bir imamın arkasında namaz kılınabilir mi?" sorusuna Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından şu yanıt verildi:

  • "Farklı bir mezhebe mensup olan imama uyarak namazı cemaatle kılmakta bir sakınca yoktur.Zira mezhep farklılığı namazda iktidaya (imama uymaya) engel değildir. Her ne kadar ‘başka bir mezhepten olan imam, namazda iken muktedinin mezhebine göre namazı bozan bir davranışta bulunursa, muktedînin namazı fasit olur’ (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 93; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 302-303) şeklinde bir içtihat varsa da, bu konudaki daha doğru yaklaşım, imamın kendi mezhebine göre namazı bozulmadığı sürece, hangi mezhepten olursa olsun ona uyan kişinin de namazının tamam olduğu yaklaşımıdır.
  • Bu son görüş, selefin uygulamalarına muvafık olduğu gibi cemaat ruhunun gereğiyle de uyumludur. Nitekim İmam Ebû Yusuf, kan aldırdıktan (hacamat) sonra abdest almadan imamlık yapan Halife Harun Reşid’in arkasında namaz kılmıştır (İbn Ebü’l-‘İz, Şerhu’l-‘akîdeti’-Tahâviyye, s. 545).
  • Ayrıca imamın kendi mezhebindeki şartlara aykırı bir davranış içinde bulunup bulunmadığını araştırmak da gerekmez (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 302-303)."

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