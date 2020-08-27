Başka mezhepten olan bir imamın arkasında namaz kılınabilir mi?

Mustafa Armağan Ayasofya’daki kılıcı eline alıp sırrını anlattı: “Fetih ve ‘kılıç hakkı’ sembolü”

İstanbul'un fethinin simgesi Ayasofya-i-Kebir Cami-i Şerifi bugün kılınan cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açıldı. Namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hutbe vermek için minbere elinde kılıçla çıktı. Peki hutbe neden kılıçla verildi? Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden Derin Tarih dergisi Yayın Yönetmeni Mustafa Armağan, o kılıcı eline alarak minberin basamağına oturdu ve Yeni Şafak okurları için Ali Erbaş'ın hutbe irad ettiği kılıcın tarihteki anlamını anlattı. Armağan, minberin üzerine asılan iki sancak halkında da bilgiler verdi.