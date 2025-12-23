Fatmana nineden acı haber: İki padişah 12 cumhurbaşkanı gördü

1918 yılında dünyaya gelen Özarslan, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinden Cumhuriyet’in kuruluşuna, günümüze kadar pek çok tarihi süreci yaşadı.

Hayatı boyunca 2 padişah, 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gören Fatmana Özarslan, çevresi tarafından sevilen, saygı duyulan bir isimdi. Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, 1 Ekim’de Fatmana Özarslan’ı evinde ziyaret etmiş ve 107. yaşı için özel pasta kesmişti.

Uzun ömrüyle dikkat çeken Özarslan'ın vefat haberi, ailesi ve yakınları başta olmak üzere sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Fatmana Özarslan'ın cenazesi İlbade Mezarlığında defnedildi.












