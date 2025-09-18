Fazıl Say isyan etti!

Yeni Şafak
04:0018/09/2025, Perşembe
Fazıl Say.
Fazıl Say.

Besteci ve piyanist Fazıl Say, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, Batılı meslektaşlarına sessizliklerini bozma çağrısında bulundu.

Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Batı’daki başlıca klasik müzik kurumlarının “İsrail yanlısı” tutumunu eleştirerek, “Bu benim için utanılacak bir durumdur. Öyle manipüle ki Filistin destekçilerini ‘antisemitizm’ ile suçlayan, çirkinleşmiş bir haldeler. Gazze’de yapılan bir soykırımdır, nokta. Biz bu cinayete sessiz kalmamalıyız, meslektaşlarım. Kendinize gelin müzik dünyası! İnsan olun, lütfen... Bu çaresizliğe, haksızlığın bu kadarına sessiz kalmayın. Şimdi istediğiniz kadar konserimi iptal edebilirsiniz. Kalan ömrümü, onurumla yaşamak istiyorum. Siz istediğiniz konseri çalın, içinize siniyorsa.”



#Fazıl Say
#Filistin
#Gazze
