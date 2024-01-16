Filistin’e uzanan çizgiler

Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, “Mescid-i Aksa’nın önünde bir çocuk çizimi vardı, bence o çok etkileyici bir kareydi. Ebabil kuşlarının taşları getirdiği ve halkın top, tüfek ve tanklara karşı taşlarla savunmaya geçtiği o çizgi betimleme tüylerimi diken diken etti” değerlendirmesini yaptı.

NKÜ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Özyavuz, Aycın’ın okumadığımız şeyleri bize iki çizgiyle anlattığını vurguladı. Fakültenin Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sadık Battal ise, “Çizgizar Rüya Film Okulu”nun bir etkinliği olarak ziyaretçilerle buluşan serginin bir ay boyunca açık kalacağını aktararak, “Bir eserin ortaya çıkmasında etik, estetik ve anlam olması gerekir’ denilir. Bu eserlerde etik bir zemin var, estetik var. Öyle laf olsun diye çizilmiş, yazılmış şeyler değil. Yazarlık, çizerlik derdiyle değil, hakikate vesile olmak derdiyle ortaya çıkmış çizgiler. Bu çizgilerin ruhu ve anlamı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca etik ve estetik boyutunu da görü-yoruz” dedi.