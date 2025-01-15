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FİYAB’dan tekelleşmeyle ilgili açıklama

FİYAB’dan tekelleşmeyle ilgili açıklama

04:0015/01/2025, Çarşamba
G: 15/01/2025, Çarşamba
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Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB), Rekabet Kurulu’nun menajerlik ve cast ajansı gibi teşebbüslere açılan soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Soruşturmanın adil piyasa ve rekabet şartlarını yeniden hatırlatması açısından önemli olduğu belirtilen açıklamada, “Apaçıktır ki yapımcıları, içerik üreticileri, seyircileri ve satın alıcılarıyla çok tarafı olan bir piyasada, her geçen gün azgınlaşan tekellerin bu derece serbest at koşturması eşyanın tabiatına aykırıdır” denildi. Rekabeti engelleyen her tür uygulamanın cezalandırılması gerektiği ifade edilen açıklamada şunlar da yer aldı: “Sektörde rakiplerin yok edildiği kanlı arenaya dönüştüren ve aforoz etme tahakkümünü hak olarak gören, doğrudan veya dolaylı insani ve ticari olmayan yollara başvuranlar, bu kara zorbalıkların hesabını vermelidir.”



#aktüel
#FİYAB
#Film
#Rekabet Kurulu

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