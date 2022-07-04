Hayat Genç çiftçilere pozitif ayrımcılık 3 bin 400 kişi desteklendi
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Genç çiftçilere pozitif ayrımcılık: 3 bin 400 kişi desteklendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, genç çiftçilere kesenin ağzını açıyor. Bakanlık farklı hibe destek programlarıyla 18-40 yaş arasındaki genç çiftçilere pozitif ayrımcılık yapacak.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Genç çiftçilere pozitif ayrımcılık: 3 bin 400 kişi desteklendi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, genç çiftçilere kesenin ağzını açıyor. Bakanlık farklı hibe destek programlarıyla 18-40 yaş arasındaki genç çiftçilere pozitif ayrımcılık yapacak. Buna göre, gençlerin tarımsal girişimlerine bakanlık tarafından 100 bin TL’ye kadar hibe ödenecek. Yılda 2 bin projeye 200 milyon TL’ye kadar hibe vermeyi planlayan bakanlık 3 yıl sonunda bu rakamı 600 milyon TL’ye kadar yükseltecek.

1.4 MİLYAR KAYNAK SAĞLANDI

  • Bakanlık ayrıca, Tarımsal Nüfus Gençleşiyor ve Sürü Yönetimi Elemanı Benim Projeleri ile de son üç yılda yaklaşık 56 bin gence meslek öğretilerek istihdamlarına katkı sağladı. Böylece Bakanlık, Genç Çiftçi Projesi kapsamda toplam 47 bin 750 projeye 1,43 milyar TL hibe desteği verirken, desteklenen genç çiftçi sayısı ise 3 bin 400’e ulaştı.

TÜRKİYE GENELİNDE UYGULANACAK

Alınan bilgiye göre, hibe destekleri Kırsalda Uzman Eller Projesi kapsamında yürütülüyor. Projeden faydalanabilmek için 20 binden küçük yerleşimlerde ikamet etmek, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri konularında yüksek eğitim alma şartı bulunuyor. Geçmiş yıllarda İzmir, Düzce, Mardin ve Amasya’da pilot olarak uygulanan proje, 2022-2024 döneminde Türkiye geneline yayılacak.

OLUMLU ETKİSİ GÖRÜLDÜ

  • Kırsal alanda yaşayan gençlerin, bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi ile söz konusu bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik girişimlerine 100 bin TL’ye kadar hibe ödemesi yapılacak. Yapılan değerlendirmelerde sosyal anlamda olumlu etkisi görülen proje uygulamalarına, tüm illerde 3 yıl boyunca her bir proje için 100 bin TL’ye kadar destek verilecek. Yılda 2 bin projeye 200 milyon TL hibe sağlanacak. 3 yılın sonunda ise bu rakam 600 milyon TL’ye ulaşacak.

ÖZEL EK PUAN VERİLİYOR

Gençlerin tarıma yönelmesi için proje değerlendirme aşamalarında 18-40 yaş arası gençlere pozitif ayrımcılık yapılarak ek puanlar veriliyor. Ayrıca Bakanlık, gençlere yönelik Tarımsal Nüfus Gençleşiyor ve Sürü Yönetimi Elemanı Benim Projelerini yürütüyor. 2019 yılında 65 ilde gerçekleştirilen toplam 945 eğitimde 25 bin 579 kursiyer eğitimlere katıldı. Proje kapsamında geçen yıl 15 bin belge verilirken bu yıl ise 16 bin sertifika dağıtıldı.

'Genç Çiftçi' projesiyle 20 koyun alan lise mezunu çift çobanlık yapıyor
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Sason'da yaşayan Şenol Tekin, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Genç Çiftçi' projesine başvurdu. Tekin, proje kapsamında geçen yıl 20 koyun aldı. Şenol Tekin'in geçen bir yıllık sürede sütünden ve yününden gelir elde ettiği, koyunlar 10 yavru dünyaya getirdi.
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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aldığı koyunlarla hayatının değiştiğini anlatan Şenol Tekin, kendisi gibi lise mezunu olan eşi Merve ile birlikte her sabah meraya gidip, piknik havasında yaşadıklarını söyledi.
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Tekin, Proje kapsamında bana 20 koyun ve ahır için kullanmam için bir çadır verildi. Sabah erken saatlerde kalkıp, hayvanları meraya çıkarıyorum. Aldığım 20 koyun sayısı bugün 30'a ulaştı. Hayvanlarla iç içe olmak, onlarla birlikte yaşamak çok güzel bir şey...
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Bunu ancak yaşayan anlayabilir. Hayvancılığa başladıktan sonra veteriner arkadaşın yardımıyla faydalı bilgiler aldım. Eşim de beni yalnız bırakmıyor. Meraya çıktığımızda bir nevi pikniğe çıkıyoruz gibi oluyor. Piknik havasında yaşıyoruz dedi.
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'KOYUNLAR SAYESİNDE GEZİYORUZ': Merve Tekin ise eşiyle birlikte her gün meraya çıktığını, kitap okumayı da ihmal etmediğini kaydetti.
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Koyunlar sayesinde gezdiklerini söyleyen Merve Tekin, Gayet güzel bir ortamdayız. Hem eğleniyoruz, hem geziyoruz. Kuzular doğunca daha da eğlenceli oluyor. Doğa ortamında dolaşmak çok güzel. Bu kadar güzel bir şey olduğunu düşünmemiştim.
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Dolayısıyla kendimi çok şanslı hissediyorum. Yanımıza yiyeceklerimizi de alıp, meraya çıkıyoruz. Farklı güzellikler yaşıyoruz. Koyunlar sayesinde geziyoruz. Bütün gençlere tavsiye ediyorum diye konuştu.
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'Genç Çiftçi' projesiyle 20 koyun alan lise mezunu çift çobanlık yapıyor
'Genç Çiftçi' projesiyle 20 koyun alan lise mezunu çift çobanlık yapıyor
Batman'ın Sason ilçesinde lise mezunu Şenol Tekin (24), Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Genç Çiftçi' projesine başvurup 20 koyun aldı. Geçen bir yıllık süre içerisinde 10 yavru dünyaya getiren sürüsünün alıp, her gün meraya çıkan Şenol Tekin, kendisi gibi lise mezunu olan eşi Merve Tekin (20) ile birlikte çobanlık yapıyor.


'Devletimizin olanakları çok': 30 bin lira destekle iş kurup köyüne döndü şimdi çok mutlu
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Sivas'ta, 18 yıl aradan sonra köyüne dönen ve devlet desteğiyle arıcılığa başlayan Yahya Biçer, baba ocağında 5 yıldır bal üretiyor.
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Kent merkezinde 18 yıl inşaat işleriyle uğraşan 39 yaşındaki Yahya Biçer, 2013'te tanıdıklarının tavsiyesiyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün arıcılık kursuna katıldı.
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Aynı yılın sonunda sertifikasını alan evli ve 4 çocuk babası Biçer, 2016'da Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu.
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Biçer, proje kapsamında 30 bin lira hibe desteği alarak kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta yer alan baba ocağı Beypınar köyünde 40 kovan ve çeşitli ekipmanlarla arıcılığa başladı. Biçer, 18 yıldır özlemini duyduğu köyüne geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.
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Şehirde çalışırken de köye dönme arzusu taşıdığını ancak uygun şartların oluşmadığını anlatan Biçer, \"Genç Çiftçi Projesi'nden yararlandığımız 30 bin lira bize can suyu oldu.\" dedi.
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Arıcılığa 40 kovanla başladıktan sonra yaklaşık iki sene kent merkezinden köye gidip gelerek hem inşaat işlerini hem de arıcılığı birlikte yürüttüğünü aktaran Biçer, 2018'de ise doğup büyüdüğü köye tamamen yerleştiğini kaydetti.
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\"Hedefim 500 kovana ulaşmak\" <br><br> Biçer, kovan sayısını bu yıl 5 katına çıkardığına işaret ederek, \"Birkaç yıl bir şey yapamadık, kovan sayısını artıramadık. Daha sonra arı ve kovan sayısını çoğaltmaya başladık. Şu an elimizde 180 kovan mevcut. Yaklaşık 60 kadar da baharda sattığımız kovanlar oldu. Tabii ondan da maddi olarak faydalanmış oluyoruz. Hedefim 500 kovana ulaşmak.\" diye konuştu.
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Hasat zamanında olduklarını, aile şirketi gibi çalıştıklarını dile getiren Biçer, şöyle devam etti: <br><br> \"Sabah ailece kalkıyoruz, arılarla ilgilenmeye başlıyoruz. Çocuklarla eşim depoya geçiyor, ben kovanlara geçiyorum. Arıdan hasat ettiğim balı traktör yardımıyla getirip depoya boşaltıyorum. Onlar paketleme işine bakıyor. Akşam balım paketlenmiş, işim bitmiş oluyor. Ürettiğimiz balı da tanıdık, eş, dost vasıtasıyla satıyoruz. Tabii bizim çıkardığımız mahsul eşi, dostu baya aşıyor. Büyük bir kısmını da Sivas'ta bal tüccarlarına ve fabrikalara veriyoruz.\"
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Devletin arıcılık dışında da bir çok projeyi desteklediğini vurgulayan Biçer, \"Devletimizin o kadar çok projesi var ki köyüne dönmek isteyen her türlü dönebilir. Kanatlı hayvanlardan tutun büyükbaşa, yem bitkilerine kadar ne iş yapmak istiyorsanız devletimizin olanakları çok.\" ifadelerini kullandı.
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'Devlet baba' desteğiyle iş kurup köyüne döndü
Title
'Devlet baba' desteğiyle iş kurup köyüne döndü
Title
'Devlet baba' desteğiyle iş kurup köyüne döndü
Title
'Devlet baba' desteğiyle iş kurup köyüne döndü
Title
'Devlet baba' desteğiyle iş kurup köyüne döndü
Title
'Devlet baba' desteğiyle iş kurup köyüne döndü
'Devletimizin olanakları çok': 30 bin lira destekle iş kurup köyüne döndü şimdi çok mutlu
Sivas'ta 18 yıl inşaat işlerinde çalıştıktan sonra baba ocağı Beypınar köyüne yerleşen 39 yaşındaki Yahya Biçer, Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanarak başladığı arıcılıkta kovan sayısını 5 yılda 40'tan 180'e yükseltti. Yahya Biçer "Devletimizin o kadar çok projesi var ki köyüne dönmek isteyen her türlü dönebilir. Kanatlı hayvanlardan tutun büyükbaşa, yem bitkilerine kadar ne iş yapmak istiyorsanız devletimizin olanakları çok" diye konuştu.

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