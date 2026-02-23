Gözünüzü diyabetten koruyun

Diyabetik retinopati sonucu ortaya çıkan görme kayıpları günümüzde modern tıbbın sunduğu farklı tedavi yöntemleriyle büyük oranda engelleniyor. Hastalığın evresine ve hastanın durumuna göre belirlenen bu süreçte 3 temel yöntem öne çıkıyor. İlk olarak, lazer tedavisi ile retinada oluşan ancak sağlıklı olmayan yeni damarlar hedef alınıyor. Bu yöntemle damarların sızdırması ve kanaması engellenerek hastalığın ilerlemesi durduruluyor. Özellikle görme merkezinde sıvı birikmesi sonucu oluşan ödem durumunda ise göz içi enjeksiyonlar devreye giriyor. Belirli periyotlarla uygulanan bu mikro iğne tedavileri, ödemi kurutarak hastanın görme keskinliğini yeniden artırmada kritik bir rol üstleniyor. Göz içindeki kanamaların lazer veya iğne ile temizlenemeyecek boyuta ulaştığı ya da retinada ayrılmaların başladığı ileri vakalarda ise vitrektomi ameliyatı uygulanıyor. Cerrrahi müdahale ile göz içindeki kanlı sıvı temizlenerek retinanın tekrar sağlıklı yapısına kavuşması hedefleniyor.