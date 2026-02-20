Bakan Memişoğlu'ndan sigara bırakma poliklinikleri başvurularına ilişkin paylaşım: Dumansız bir Türkiye için şimdi tam zamanı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sigara bırakma polikliniklerine başvurularla ilgili paylaşım yaptı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara bırakma polikliniklerine başvuruların geçen yılın ilk 1,5 ayına göre yüzde 60 arttığını bildirdi. Memişoğlu yaptığı açıklamada "Dumansız bir Türkiye için şimdi tam zamanı" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Birlikte bırakıyoruz. Birlikte başaracağız. Sigara bırakma polikliniklerimize başvurular, geçen yılın ilk 1,5 ayına göre yüzde 60 arttı. 2025'te 30 bin 675, 2026'da 48 bin 841. Bu tablo açıkça gösteriyor ki milletimiz sağlığını seçiyor. Dumansız bir Türkiye için şimdi tam zamanı."
#Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
#Sigara Bırakma Poliklinikleri
#Sigara