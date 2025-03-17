Gündüz kuşağıyla mücadele başlatıldı

Büyük Aile Platformu, televizyonda yer alan gündüz kuşağı programlarda düzenleme yapılması için imza kampanyası başlattı. Platform, son yıllarda televizyon programlarında, çocuk istismarı, cinsel taciz, saldırı, şiddet ve cinayet gibi unsurların işlenmesi, reyting uğruna toplumun genel ahlakına zarar veren içeriklerin yaygınlaşması, şiddet ve entrikayla çarpık ilişki ağlarının sıradanlaştırılarak normalleştirilmesi gibi olumsuzlukların artması nedeniyle harekete geçti. Bu konuda farkındalık oluşturmak için imza kampanyası başlatan platform, Türkiye'nin 81 ilinde söz konusu programlara düzenleme yapılması için imza toplamaya başladı.

Serdar Eryılmaz

ÇÜRÜMEYE DUR DE!

Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz, aileyi bozmaya çalışan tüm unsurlarla mücadele verdiklerini söyledi. İmza kampanyasının detayına değinen Eryılmaz, “ ‘Ekranlarda çürümeye dur de.' şeklinde başlattığımız ve öncelikle gündüz kuşağı diye adlandırdığımız, 'kadın programları' diye söyleniyor, onların yasaklanması ya da ıslahıyla ilgili” diye konuştu. Eryılmaz, "Programlar tamamen ekranlardan kaldırılsın" demediklerini ama programların içeriği itibarıyla aile değerlerine zarar verdiğini anlatarak, “Bununla ilgili ülke sathında bir imza kampanyası, şikayet kampanyası başlattık. Şimdi imzadaki muradımız şu; biz arzu ediyoruz ki, bu gündüz kuşağı programları aile değerlerimize dönük güzel içerikler, güzel muhtevalar sunsunlar” ifadelerini kullandı.

1 MAYIS’A KADAR SÜRECEK

Platformun 400’den fazla sivil toplum kuruluşuyla sokaklarda imza topladığını belirten Eryılmaz, “81 ilde valilikler nezdinde izinler alınmış, belediye başkanlarına, belediye başkanlıklarına bilgi verilmiş şekilde kampanyayı yürütüyoruz. En az 150 bin ıslak imzaya ulaşabilirsek bunu TBMM'ye, Cumhurbaşkanı'mıza ve RTÜK'e sunacağız. Kampanya 1 Mayıs’a kadar devam edecek” diye konuştu.







