Hayat Güneydoğuda üretilen bu ayakkabılar koku ve ter düşmanı İtalya, Almanya, İngiltereye ihraç ediliyor
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Güneydoğu'da üretilen bu ayakkabılar koku ve ter düşmanı: İtalya, Almanya, İngiltere'ye ihraç ediliyor

Yaz ayları ile birlikte kavurucu sıcakların etkili olmaya başladığı Güneydoğu’da artan sıcaklarla birlikte ayak terlemesi ve kokularına karşı yemeni olarak bilinen altı kösele ve üstü ince deriden yapılan ayakkabılar rağbet görüyor. Sağlıklı, hafif ve rahat olması nedeniyle ülke genelinde ilgi gören yemeniler, ayakkabı sektöründe söz sahibi olan İtalya, Almanya, İngiltere gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Haber Merkezi İHA
Güneydoğuda üretilen bu ayakkabılar koku ve ter düşmanı: İtalya, Almanya, İngiltereye ihraç ediliyor
Yemeniler koku ve kaşıntı yapmaması için hakiki deriden üretiliyor.

Sıcaklıkların artmaya başlamasıyla birlikte Gaziantep’te vatandaşlar, ayaklarındaki terleme, koku ve mantar gibi sıkıntılara çözüm olarak yemenilere ilgi gösteriyor. Ayaklarındaki koku ve terlemeden kurtulmak isteyenler farklı renk ve kalıpları ile de her yaşa ve stile uyum sağlıyor. Yemeniler hafif olması nedeniyle ayakları yormazken, ince deri nedeniyle de rahat bir kullanım imkanı sunuyor. Gaziantep ve çevre illerden de rağbet gören yemeniler, ayakları serin tutması ve hafifliği nedeniyle rağbet görüyor. Tamamıyla el emeği ve içi ve dışı ince deriden yapılan yemeniler, herhangi bir kimyasal ya da boya içermiyor.
AYAKLARI SERİN TUTUYOR

Yaz aylarında ayağını serin tutması nedeniyle sıcaklarda yemeni tercih ettiğini belirten Hasan Bozbeyoğlu isimli müşteri, "Yemeniyi hava sıcak olduğunda, yaz mevsiminde sıcağa karşı, terlemeye karşı kullanıyoruz. Sağlığım için kullanıyorum. Sıcak havada daha serin tutuyor. Hem oturaklı hem de rahat” diye konuştu.
KOKU VE KAŞINTI YAPMAZ

Yemeninin ter ve koku yapmaması için hakiki deri ve köseleden olması gerektiğini belirten yemeni ustası Mikail Tekin, "Yaz aylarının gelmesiyle beraber yemeniye rağbet etmeye başladı. Yemenilerimiz sağlıklı doğal deriden içi, dışı tamamıyla deri ve kösele olduğu için ter, koku, mantar ve kaşıntı yapmaz. İnsanların yemeniyi talep etmelerinin nedeni, yazın sıcakta serin tutması, hafif olması, sağlıklı olması, ter, koku ve mantar yapmamasıdır" dedi.

Bir garip gelenek: Telefon, ayakkabı ve çikolata şeklinde tabut yapıyorlar
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Bu gelenek, uzun süredir devam ediyor. Geçtiğimiz yarım yüzyıl boyunca ise bu ilginç figürlerden oluşan tabutlar, Gana’nın en önemli ihracat ürünlerinden biri haline geldi.
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Tabutlar, Gana’nın Accra bölgesinde üretiliyor. Bölgede, bu eşsiz tabutları üreten birkaç atölye bulunuyor. Accra halkının cenaze töreni geleneği, 1950’lerde ve 1960’larda birkaç pratik marangoz tarafından başlatıldı.
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Gelenek, o dönemden bugüne dek süregeldi. Tabutların işlenme şekli büyük ölçüde değişmeden kaldı. Bu değişik figürlü tabutlar, tamamen el işçiliğiyle yapılıyor ve yapımlarında ahşap malzeme kullanılıyor.
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Gelenek, o dönemden bugüne dek süregeldi. Tabutların işlenme şekli büyük ölçüde değişmeden kaldı. Bu değişik figürlü tabutlar, tamamen el işçiliğiyle yapılıyor ve yapımlarında ahşap malzeme kullanılıyor.
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Süslü bir şekilde tasarlanmış tabutlar, yaşamın ölümden sonra da devam ettiğine inanıldığı için yapılıyor. Ayrıca yaşamdan ölüme geçiş töreninde, ölünün uygun bir tabutun içerisinde olması gerektiğine inanılıyor.
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Bir garip gelenek: Telefon, ayakkabı ve çikolata şeklinde tabut yapıyorlar
Gana'da insanlar öldüklerinde en sevdikleri ya da onlarla özdeşleşen objelerin replikası halindeki tabutlar ile defnediliyor. Bu bazen bir telefon bazen de çikolata paketi olabiliyor...


AYAKLARI NEDEN TERLETMİYOR

Yemeni ustası Tekin, yemenilerin ayakları neden terletmediğini de anlatarak, "Ayaklardaki terleme ve kokunun tek çözü yemeni. En azından bizim bildiğimiz başka bir çözümü yok. bizler de yaz aylarında yemeniyi tercih ediyoruz, ayak sağlığını düşünen herkese özellikle yaz aylarında yemeni giymeleri tavsiye ederiz. Yemeniler neden ter ve koku yapmıyor. Çünkü yemeninin iç malzemesi boyasız. İç köselesi yine boyasız, elde yapılıyor. Alt köselesi de silindirden geçmiyor ve tamamen el emeğidir. İşlenmiş canlı deri yani preslenmemiş, kimyasal eklenmemiş canlı ve ince deriden yapılıyor" şeklinde konuştu.

GENÇLER TERCİH EDİYOR

Tekin, yemenilerin rahatlığı, hafifliği ve serin tutması nedeniyle gençlerin gözdesi olduğunu da kaydederek, "Sonuçta sağlıklı ve doğal bir ürün. Herkese uygun kalıp, renk ve modelleri gençlerin de yoğun ilgisini görüyor. Kalitesiz, sağlıksız spor ayakkabılarından dolayı ya da lastik imitasyon ayakkabıdan dolayı şikayetçi olan bir çok genç var. Özellikle bu gençler yemeniyi tercih ediyorlar. her yaştan insanlar da gençler gibi yemeni ayakkabı giyiyor" ifadelerini kullandı.
YURT DIŞINDA RAĞBET GÖRÜYOR

Tekin, yemenilerin sağlıklı, hafif ve rahatlığı nedeniyle Çin ve Hindistan’dan sonra en fazla ayakkabı ihracatı yapan İtalya, almanya ve İngiltere gibi ülkelere de ihraç edildiğini kaydetti. Özellikle modanın başkenti olan ve ayakkabıda sektörde söz sahibi 3 ülkeden biri olan İtalya’da yemenilerin tutulduğunu kaydeden yemeni ustası Tekin, İtalya’da yemeni imalatı olmadığı için bu taleplerini Türkiye’den karşıladığını ifade etti. Ortadoğu ülkelerine de yemeni ihracı yapıldığını kaydeden Tekin, "Üretimimizin genelini yurt dışına gönderiyor. Kış aylarında bizi çalıştıran yurt dışı siparişleri oldu. İtalya, Almanya, İngildere, İsviçre, İsveç, Arap Emirlikleri gibi bir çok ülkeye ithalat yapıyoruz. dünyanın hemen her yerine ürettiğimiz yemenileri gönderiyoruz" diye konuştu.

Bu cadde Çin'i korkutuyor: Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat yapıyorlar
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Gaziantep'te ayakkabı ve terlik sektörünün doğduğu yer olan Nizip Caddesi'nde üretim yapan firmalar dünyanın en büyük ayakkabı ve terlik üreticisi olan Çin'e kafa tutuyor.
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Zamanla kentin büyümesiyle şehrin içinde kalan Nizip Caddesi bir organize sanayi bölgesinden farksız şekilde çalışırken üretim kapasitesi ve potansiyeliyle Çin'i korkutuyor.
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Dünya ayakkabı ve terlik piyasasında Çin'in en büyük rakibi olan Nizip Caddesi'nden 2020 yılında 45 ülkeye 200 milyon dolar ihracat yapıldı.
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Bölgede faaliyet gösteren 500 firmanın günde 2 milyon çift terlik ve ayakkabı ürettiği söyleyen Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkan Yardımcısı Tevfik Bayındır, “Çinli firmalar Nizip Caddesi'nden korkuyor. Çünkü çok ciddi bir potansiyele sahibiz dedi.
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Caddenin son 10 yıl içinde müthiş bir ivmeyle büyüdüğünü paylaşan firma sahibi Ömer Çapar ise, ürettikleri ürünlerin yüzde 80'ini ihraç ettiklerini belirtti.
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Hedefimiz ihracatı 500 milyon dolara çıkarmak<br>​<br>​ Ayakkabı ve terlik sektörünün yarım asırdır Nizip Caddesi'nde faaliyet gösterdiğini aktaran Bayındır, Türkiye'de en fazla ayakkabı ihracatı yapan 2'nci şehrin Gaziantep olduğunu vurguladı.
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Yan sektörlerle birlikte bölgede 100 bin kişinin istihdam edildiğini söyleyen Bayındır, Ayakkabının derisini, tabanını, iç malzemelerini üreten ayrı ayrı fabrikalar var. Caddede üretilen ürünlerin yüzde 80'ni ihraç edilirken yüzde 20'li kısmı ülke içine satılıyor. Türkiye'de bilinen kimi ünlü markaların ayakkabıları da burada üretiliyor. Afrika'ya, Ortadoğu'ya, Avrupa'ya ve Amerika'ya satış yapıyoruz. Nizip Caddesi'ndeki firmalar yeni yerine taşınırsa hedefimiz ihracatı 500 milyon dolara çıkarmak. Buradaki üretim yerlerimiz kötü durumda, yerin darlığından dolayı ilkel şartlarda çalışıyoruz. Teknolojik şartlarımızı yükseltirsek ihracatı en az iki katına çıkaracağız. Türkiye'nin en çok terlik ve ayakkabı üretimi Gaziantep'in Nizip Caddesi'nde yapılıyor ifadelerini kullandı.
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“Çinli firmalar Nizip Caddesi'nden korkuyor<br> <br> Dünyada ayakkabı ve terlik denilince akla gelen ilk ülkenin Çin olduğunu sözlerine ekleyen Bayındır, “En fazla terlik ve ayakkabı üreten ülkede Çin'dir. Ancak Çin'den sonra ikinci olarak Nizip Caddesi geliyor. Dünya genelinde Çin'den sonra en fazla ayakkabı ve terlik üreten yer Gaziantep'tir. Çinli firmalar Nizip caddesinden korkuyor. Çünkü çok ciddi bir potansiyele sahibiz. Biz Çin'den ucuza ürün sattığımız için onların işini kırıyoruz. Bizim sattığımız ürünler Çin'e göre daha ucuzdur. Biz konum anlamında Çin'e göre çok daha avantajlıyız. Kargo ve ulaşım yönünden avantajlı olduğumuz için biz tercih ediliyoruz. Mesela Ortadoğu'daki birisi Çin'den ürün alırsa o ürünün gelmesi 45 gün sürüyor ama biz bir haftada gönderiyoruz diye konuştu.
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Terlik sektöründe Gaziantep bir numaradır<br> <br> Caddede faaliyet gösteren bir terlik ve ayakkabı firmasının sahibi olan Ömer Çapar da, yılda ortalama 5 milyon çift üretim yaptıklarını söyledi.
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Sektörün sahip olduğu potansiyelin her geçen gün arttığını aktaran Çapar, “Biz Afrika, Doğu Avrupa ile Türki Cumhuriyetlere ihracat yapıyoruz. Bu sektör bu caddeden çıkıp bu cadde de büyümüş ama hali hazırda burası bize yetmiyor. Alan, üretim maliyetleri ve iş güvenliği açısından caddedeki binalar bize yetmiyor. Yaptığımız işin potansiyeli de buraya sığmıyor. Üretim yaptığımız binanın her metrekaresini kullanıyoruz. Hiç atıl bir yer yok. Terlik sektöründe Gaziantep bir numaradır. Pazar anlamında İstanbul daha önemli ama üretim anlamında Gaziantep önde geliyor dedi.
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Bu cadde Çin'i korkutuyor: Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat yapıyorlar
Gaziantep'te ayakkabı ve terlik sektörünün kalbinin attığı yer olan Nizip Caddesi, günlük 2 milyon çift üretimi ve 45 ülkeye ihracatıyla dünya piyasasında Çinli firmaların en büyük rakibi olarak yer alıyor. Yılda 200 milyon dolarlık ihracat yapan caddedeki ayakkabı ve terlik üreticilerinin yeni hedefi ise ihracatı 500 milyon dolara çıkarmak.


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