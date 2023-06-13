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Günümüz Çallı’ları bu okulda yetişiyor

Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi ilk mezunlarını verdi.

Kültür Sanat Servisi
04:00 . 13/06/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi sergisi.

Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi sergisi.

Tarihi Yarımada’da, tarihi bir binada geleneksel sanatların birçok dalının öğretildiği okul, dört yıllık eğitimin ardından mezuniyet sergisiyle sanatseverlerin karşısına çıktı. Haziran sonuna kadar ziyaret edilebilecek sergide, öğrencilerin öğretim hayatı boyunca hazırladıkları eserlerden örnekler var. Proje okulu olarak açılan okulda geleneksel Türk sanatları çatısı altında Hüsn-i Hat, Tezhip, Ebru, Minyatür, Katı’, Cilt, Çini, Kalem-işi dersleri okutuluyor.

ÖNCE TANIDILAR SONRA SEVDİLER

Başlangıçta öğrencilerin geleneksel sanatları bilerek veya isteyerek gelmediğini söyleyen Hüsnü Hat Hocası Ayten Hızır, çalışmalar yaptıktan sonra sevdiklerini ve pek çoğunun bu yolda ilerlemeye karar verdiğini dile getirdi. Hızır, “Sergi için İbrahim Çallı Salonu’nu özellikle seçtik, çünkü tarihi sürecinde okulumuz ‘Sanayi-i Nefise Mekteb-i Ali’si’ bugünkü adıyla ‘güzel sanatlar okulu’ adı altında öğretim vermiş. İbrahim Çallı, Mahmut Cüda, Elif Naci gibi birçok kıymetli sanatçı yetişmesine vesile olmuş. Bizler de yeniden böylesine kıymetli sanatçıların yetişmesine vesile olabilmeyi ümit ediyoruz” dedi.




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