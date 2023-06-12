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Hırka-i Şerif Vakfı’ndan ‘Sevelim Sevilelim’ Sergisi

Hırka-i Şerif Vakfı Kültür Merkezi kursiyerlerinin Klasik Türk-İslâm ve modern sanat dallarında hazırladıkları eserlerin yer aldığı sergi açıldı.

04:00 . 12/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
‘Sevelim Sevilelim’ Sergisi

‘Sevelim Sevilelim’ Sergisi

Fatih Hoca Üveys Camii Külliyesi’nde 17 Haziran’a kadar görülebilecek “Sevelim Sevilelim” başlıklı sene sonu sergisinde, farklı yaş grubu ve alanlardan kursiyerlerin çalışmaları sanatseverlerle buluştu. Kültür Merkezi’nde her yıl Eylül-Mayıs ayında verilen eğitimlerde, tezhip, hüsnühat, kaligrafi, resim, seramik, karakalem, Osmanlıca ve edebiyat dalında çok sayıda kursiyer yetiştiriliyor. Hırka-i Şerif Vakfı Genel Müdürü Sümeyra Güldal, alanında uzman hocaların ders verdiği kursların 2005’ten bu yana ara vermeden devam ettiğini ve 7-13 yaş arasındaki çocuklar için yaz kursu yapıldığını söyledi.

HEM KLASİK HEM MODERN

Hırka-i Şerif Vakfı Kültür Merkezi’nde Klâsik Türk-İslâm sanatları, modern sanatlar, müzik ve dil eğitimi ile 18 yıldır birçok branşta çeşitli eğitim programları düzenleniyor. Merkezde, “Geleneksel Sanatlar”da Ali Rıza Özcan, Mümine Ateş, “Görsel Sanatlar”da Filiz Demirci, Gülay Şahin, “Modern Sanatlar”da Sümeyra Güldal, “Dil ve Edebiyat”ta Ali Ayçil, Dursun Gürlek ve Murat Albayrak gibi isimler ders veriyor. Çocuklar için de “Resim”, “Ebru”, “Akıl ve Zeka Oyunları”, “Kaligrafi”, “Kur’an-ı Kerim”, “Ritim” ve “Tiyatro” gibi kurslarla küçük sanatseverlerin zevk teline dokunulması amaçlanıyor.



#Hırka-i Şerif
#Sergi
#Sevelim Sevilelim
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