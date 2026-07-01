Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Hasan Aycın’ın arşivi dijitalleştirildi

Hasan Aycın’ın arşivi dijitalleştirildi

04:001/07/2026, Çarşamba
G: 1/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Hasan Aycın
Hasan Aycın

Kendine has üslubuyla çizgiyi ve tefekkürü bir araya getiren usta çizer Hasan Aycın’ın arşivi, Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV) tarafından dijitalleştirilerek 4 Temmuz'da erişime açılacak.

Proje kapsamında sanatçının bugüne kadar muhtelif mecralarda yer almış çizgileri ile henüz gün yüzüne çıkmamış eserleri, taslakları, eskizleri ve kişisel notları kayıt altına alındı. Ayrıca Aycın’a ait fotoğraflar, belgeler, defterler ile sanatı üzerine kaleme alınmış yazı ve araştırmalar da bir araya getirildi.

TANITIM PROGRAMINDA UZMAN İSİMLER

Dijitalleştirme projesinin tanıtımı dolayısıyla aynı gün saat 16.00’da Bilim ve Sanat Vakfı Vefa Salonu’nda bir etkinlik düzenlenecek. Program Mustafa Özel’in açılış konuşmasıyla başlayacak. Cemal Şakar’ın yöneteceği “Siyah Beyaz Arasında Bir Çizgizar: Hasan Aycın” başlıklı panelde, uzman isimler Aycın’ın sanatını farklı yönleriyle ele alacak.



#Hasan Aycın
#Aktüel
#Hayat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2026: Araç sınıfına göre zamlı fiyatlar açıklandı! Otomobil, otobüs, minibüs, kamyon, motosiklet ve hafif ticari araç geçiş ücretleri