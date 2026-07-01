Hasan Aycın’ın arşivi dijitalleştirildi

Kendine has üslubuyla çizgiyi ve tefekkürü bir araya getiren usta çizer Hasan Aycın’ın arşivi, Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV) tarafından dijitalleştirilerek 4 Temmuz'da erişime açılacak.
Proje kapsamında sanatçının bugüne kadar muhtelif mecralarda yer almış çizgileri ile henüz gün yüzüne çıkmamış eserleri, taslakları, eskizleri ve kişisel notları kayıt altına alındı. Ayrıca Aycın’a ait fotoğraflar, belgeler, defterler ile sanatı üzerine kaleme alınmış yazı ve araştırmalar da bir araya getirildi.
TANITIM PROGRAMINDA UZMAN İSİMLER
Dijitalleştirme projesinin tanıtımı dolayısıyla aynı gün saat 16.00’da Bilim ve Sanat Vakfı Vefa Salonu’nda bir etkinlik düzenlenecek. Program Mustafa Özel’in açılış konuşmasıyla başlayacak. Cemal Şakar’ın yöneteceği “Siyah Beyaz Arasında Bir Çizgizar: Hasan Aycın” başlıklı panelde, uzman isimler Aycın’ın sanatını farklı yönleriyle ele alacak.