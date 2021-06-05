Hayat Hasan Saltıka veda
AKTÜEL

Hasan Saltık’a veda

57 yaşında vefat eden Hasan Saltık son yolculuğuna uğurlandı. 30 yıldır Anadolu müziğini kitlelere tanıtan Kalan Müzik’in sahibi Saltık’ın Kartal Cemevi’ndeki cenaze törenine, müzisyenler ve diğer sanat dallarında tanınmış isimler katıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hasan Saltık’a veda ​
Törenin ve cenaze namazının ardından, Saltık’ın cenazesi Küçükyalı Mezarlığına defnedildi.

Yaklaşık 30 yıldır müzik piyasasında önemli çalışmalara imza atan ve Bodrum’da geçirdiği kalp krizi nedeniyle 57 yaşında vefat eden Hasan Saltık son yolculuğuna uğurlandı. Kartal Cemevi’nde gerçekleştirilen cenaze töreninde, binden fazla albüme yapımcı olan müzik emekçisi Saltık’ın eşi Nilüfer Saltık, abisi Kemal Saltık, çocukları Ekin ve Helin Saltık taziyeleri kabul etti.

Hasan Saltık
Hasan Saltık
  • Törene oyuncu Turgay Tanülkü, Oktay Kaynarca, sanatçı Kubat, Yavuz Bingöl, Kenan İmirzalığlu’nun da arasında bulunduğu sanat dünyasından birçok isim katıldı. Törenin ve cenaze namazının ardından, Saltık’ın cenazesi Küçükyalı Mezarlığına defnedildi.
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