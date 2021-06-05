Hasan Saltık’a veda ​

Yaklaşık 30 yıldır müzik piyasasında önemli çalışmalara imza atan ve Bodrum’da geçirdiği kalp krizi nedeniyle 57 yaşında vefat eden Hasan Saltık son yolculuğuna uğurlandı. Kartal Cemevi’nde gerçekleştirilen cenaze töreninde, binden fazla albüme yapımcı olan müzik emekçisi Saltık’ın eşi Nilüfer Saltık, abisi Kemal Saltık, çocukları Ekin ve Helin Saltık taziyeleri kabul etti.

Hasan Saltık