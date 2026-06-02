Hesabına kazayla yatan 1 trilyon lira yüzünden MASAK harekete geçti

32 Yaşındaki adamın hesabı kontrol edildiğinde kullanılabilir bakiyenin 1 trilyon liranın üzerinde olduğu görüldü. Nereden geldiğini bilmediği 999 milyar 999 milyon 999 bin 999 TL 99 kuruş para Takalo'nun başına dert oldu.

Tüm hesapları dondurulan adam, bankadan yanıt istedi. Ama soruşturma sebebiyle bilgi verilmedi.

MASAK BLOKE KOYDU

Yaşadıklarını anlatan Ahmad Jahangard Takalo, “Memur şefini çağırdı, şef banka müdürünü çağırdı herkes toplandı. Para gelmiş MASAK tarafından bloke konmuş. Çok komik karşıladılar.” diye konuştu.

9 TIR DOLUSU ALTIN ALABİLİR

Yapay zeka bu kadar parayla ne yapabileceğini sorduğunu anlatan Takalo, “Bin tane stadyum yapabilirsin, 9 TIR dolusu altın alabilirsin ya da 300 bin nüfuslu bir ülke kurabilirsin” yanıtlarını aldığını söyledi.

Ntv'nin haberine göre 1 aydır hesaplarına erişemeyen 32 yaşındaki adam, sorunun en kısa sürede çözülmesini bekliyor.

DÜNYANIN EN ZENGİN 116'NCI İNSANI

Takalo'nun hesabında görünen para yaklaşık olarak 21.8 milyar dolar ediyor. Bu rakamla dünyanın en zenginleri sıralamasında 116 sırada yer alıyor.












