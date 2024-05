Huzur'daki ''Nuran''a ilham veren annem ve Nesterin Teyze

Annem hem çok şefkatliydi hem de çocuklarının ilgisini paylaşırdı ve destek olurdu. Ben ilkokul yaşlarında iken kış aylarında İstanbul’daydık, yazın babamın işi dolayısıyla Söke Ovası’ndaki çiftliğe giderdik. Çiftlik evi de antik harabelerle çevrili. Sabah uyanıyorum, tam karşımda Miletos’un tiyatrosu. Biraz ileride yine Priene antik kenti. Yine yarım saat mesafede Didim Apollon Tapınağı. Ayrıca Miletos’un Orta Çağ’daki adı Balat. Orada muhteşem bir İlyas Bey Külliyesi var, Menteşoğlu dönemine ait. Ben o yaşlarda çok ata binerdim, saatlerce. Şimdi düşünüyorum da Ramazan’da oruçlu olarak 7-8 saat ata biner ve iftara yarım saat kala eve dönerdim. Ne acıkma var ne susama. Özellikle çok yakın olan Balat Miletos civarında dolaşırdım, kaleye çıkardım. İstanbul’da da her hafta sonu bir müzeye giderdik. Hatta münavebeli, bir hafta Topkapı Sarayı, bir hafta Arkeoloji Müzesi. Arkeoloji Müzesi, buz gibi doğru dürüst ısınmıyor. Her seferinde anjin oluyoruz. Paris’te yaşayan seramik sanatçısı bir teyzem vardı, Şahika Turan. Ünlü bir ressam olan Selim Turan’ın da eşi. “Yahu bir de İslam Eserleri Müzesi var Süleymaniye’de. Müsaade et de çocuğu bir kere de ben oraya götüreyim” dedi. Ve ilk defa, daha İbrahim Paşa sarayında değil, şu anda restore edilmekte olan Süleymaniye Külliyesi’nin imaret binasında bulunan Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ne gittim. Sonra, kitap merakımı bilirdi mesela annem. “Bir kitap aldık, ikincisini almayalım, israf olur” asla demezdi. O konuda açık çek verirdi. Bazen eskicilerde enteresan bir şeyler görür, odama alırdım. Beraber Anadolu’da gezerdik. Hem ören yerleri geziliyor hem şehirlerdeki cami, medrese, türbe vesaire. Aralık ayında muhakkak Konya’ya gidilirdi. Şimdiki gibi değil iklim, hemen hemen her aralıkta kar altındaydı Konya. Bir keresinde yollar kapandı, Ankara’da bir iki gün beklemek zorunda kaldık. Bembeyaz hatırlıyorum Konya’yı, diz boyu kar. Şeb-i Arus’ta veya biraz önce. İstanbul’da da Aziz Mahmud Hüdai, Üsküdar’da. Tarihi Yarımada’da Sümbül Sinan Hazretleri. Eyüp Sultan gayet tabii. Ramazan’da Hırka-i Şerif. Beşiktaş’ta Yahya Efendi, annemin çok sevdiği ve çok sık gittiği bir yerdi. Sur dışında da Merkez Efendi.