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Hayat İki eşit devlet şart Türkiyenin garantörlük hakkı devam etmelidir
AKTÜEL

İki eşit devlet şart: Türkiye'nin garantörlük hakkı devam etmelidir

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı’yla Kıbrıs Türkleri için yeni bir dönemin başladığını söyledi. Tatar, “Federal temelde değil, iki eşit devlet temelinde bir anlaşmanın Kıbrıs’ın gerçeklerine göre, kalıcı ve sürdürülebilir olabileceğini vurgulamak istiyorum” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar.
Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar.

1974 Kıbrıs Barış Harekatı ve sonrasında yaşanan gelişmeleri değerlendiren KKTC Başbakanı Ersin Tatar, “Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Türk halkı için yeni bir dönemin başlangıcıdır” dedi.

Tatar, Doğu Akdeniz’de, stratejik bir noktada devlet kurulmasının ve bu aşamaya gelinmesinin kolay bir iş olmadığını ve bunları 1974’teki Barış Harekatı’na borçlu olduklarını söyledi. Tatar, “İyi ki 1974 harekatı olmuştur, iyi ki Mehmetçik buraya ayak basabilmiştir. O günden sonra Kıbrıs Türk halkı kendi devletinin çatısı altında onurlu bir şekilde yaşamaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılına özel tarihi fotoğraflar: MSB ve Genelkurmay Başkanlığı arşivinden çıktı
FOTOĞRAF 22
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılına özel olarak MSB'nin paylaştığı tarihi fotoğraflar.
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılına özel olarak MSB'nin paylaştığı tarihi fotoğraflar.
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılına özel olarak MSB'nin paylaştığı tarihi fotoğraflar.
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılına özel olarak MSB'nin paylaştığı tarihi fotoğraflar.
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Genelkurmay Başkanlığı arşivinde bulunan yavru vatanın kurtuluşuna dair tarihi diğer fotoğraflar ise şunlar:
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Zırhlı birliklerin ilerleyişinin yer aldığı fotoğrafta Türk askerlerinin Gazimağusa'ya girişleri ve halkın sevgi gösterileri.
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Fotoğrafta harekat kararının ardından birliklerin güneye sevki, hava unsurlarının hazırlıkları ve komandoların uçaktan atlayışları yer alıyor.
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılına özel tarihi fotoğraflar: MSB ve Genelkurmay Başkanlığı arşivinden çıktı
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılında unutulmaz kareler gün yüzüne çıktı. Milli Savunma Bakanlığı da Twitter hesabında harekatın unutulmaz görüntülerinin yer aldığı fotoğrafları paylaştı. Paylaşılan fotoğraflarda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin adaya barışı getirmek amacıyla 20 Temmuz 1974'te başlattığı harekata ait aralarında siyah beyaz olanların da bulunduğu dört kare yer alıyor. Kıbrıs Barış Harekatına ait dair tarihi tüm fotoğrafları haberimizde görebilirsiniz.


TÜRKİYE’NİN GARANTÖRLÜK HAKKI DEVAM ETMELİDİR

Kıbrıs meselesinin çözümü için uzun yıllar müzakere süreci yürütüldüğünü hatırlatarak, “Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs’ta eşitlik temelli bir anlaşmaya razı olmadıkları ortaya çıkmıştır” dedi. Türkiye’nin 1960 anlaşmalarından kaynaklanan haklarından dolayı 1974’te tek taraflı müdahale hakkını kullanabildiğini vurgulayan Tatar, “Kıbrıs’ta bundan sonra anlaşma şekli ne olursa olsun, Türkiye’nin garantörlük haklarının devam etmesi gerektiğini tekrar vurguluyorum. Türkiye Cumhuriyeti bu garantörlük hakkından vazgeçmeyecektir ve vazgeçmemelidir” dedi.

İYİ NİYET GÖSTERMEDİLER

  • Tatar, Kıbrıslı Türklerin her zaman kalıcı bir anlaşma için fedakarlık ve iyi niyet gösterdiklerini ancak karşı taraftan bu iyi niyeti hiç görmediklerini ifade etti. Tatar, “Bir anlaşma olacaksa, artık federal temelde değil, iki eşit devlet temelinde bir anlaşmanın Kıbrıs’ın gerçeklerine göre, kalıcı ve sürdürülebilir olabileceğini vurgulamak istiyorum. Yan yana yaşayan, egemen eşitlik temelinde bir anlaşma olabilir” diye konuştu.

Türkiye ile var olacağız: KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Yeni Şafak'a konuştu
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