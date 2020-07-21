İki eşit devlet şart: Türkiye'nin garantörlük hakkı devam etmelidir

1974 Kıbrıs Barış Harekatı ve sonrasında yaşanan gelişmeleri değerlendiren KKTC Başbakanı Ersin Tatar, “Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Türk halkı için yeni bir dönemin başlangıcıdır” dedi.
Tatar, Doğu Akdeniz’de, stratejik bir noktada devlet kurulmasının ve bu aşamaya gelinmesinin kolay bir iş olmadığını ve bunları 1974’teki Barış Harekatı’na borçlu olduklarını söyledi. Tatar, “İyi ki 1974 harekatı olmuştur, iyi ki Mehmetçik buraya ayak basabilmiştir. O günden sonra Kıbrıs Türk halkı kendi devletinin çatısı altında onurlu bir şekilde yaşamaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE’NİN GARANTÖRLÜK HAKKI DEVAM ETMELİDİR
Kıbrıs meselesinin çözümü için uzun yıllar müzakere süreci yürütüldüğünü hatırlatarak, “Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs’ta eşitlik temelli bir anlaşmaya razı olmadıkları ortaya çıkmıştır” dedi. Türkiye’nin 1960 anlaşmalarından kaynaklanan haklarından dolayı 1974’te tek taraflı müdahale hakkını kullanabildiğini vurgulayan Tatar, “Kıbrıs’ta bundan sonra anlaşma şekli ne olursa olsun, Türkiye’nin garantörlük haklarının devam etmesi gerektiğini tekrar vurguluyorum. Türkiye Cumhuriyeti bu garantörlük hakkından vazgeçmeyecektir ve vazgeçmemelidir” dedi.
İYİ NİYET GÖSTERMEDİLER
- Tatar, Kıbrıslı Türklerin her zaman kalıcı bir anlaşma için fedakarlık ve iyi niyet gösterdiklerini ancak karşı taraftan bu iyi niyeti hiç görmediklerini ifade etti. Tatar, “Bir anlaşma olacaksa, artık federal temelde değil, iki eşit devlet temelinde bir anlaşmanın Kıbrıs’ın gerçeklerine göre, kalıcı ve sürdürülebilir olabileceğini vurgulamak istiyorum. Yan yana yaşayan, egemen eşitlik temelinde bir anlaşma olabilir” diye konuştu.