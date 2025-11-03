İki kıta arası 47. kez koşuldu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçerken hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, açtıkları pankart ve atkılarla Filistin’e de destek verdi. Halk Koşusu’nda yer alan ve İsrail’in soykırıma varan saldırılarına tepki gösteren Doktor Mehmet Arslan, Filistin’deki katliamın durması gerektiğini belirterek, “Yürüyüş, koşu sıhhatli bedene veya barışa hizmet ediyorsa ne ala. Biz de hekimler olarak özellikle ülkemizin ve daha da önemlisi Gazze’nin, Kudüs’ün katliamdan kurtuluşa vesile olmasını istiyoruz. Biz de hekimler olarak mesaj vermeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.