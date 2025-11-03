İki kıta arası 47. kez koşuldu

47’nci İstanbul Maratonu, 126 ülkeden 41 bini aşkın sporcunun katılımıyla koşuldu. Erkeklerde Kenyalı Rhonzas Lokitam Kilimo, kadınlarda Etiyopyalı Bizuager Aderra birinci olup; 50’şer bin dolar ödül kazandılar. Boğaz manzaralı halk koşusunda renkli görüntüler oluştu, köprü üzerinde bayraklar ve neşeli anlar dikkat çekti.
Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından ‘Gold Label’ kategorisinde yer alan maraton, 47’nci kez gerçekleştirildi. Maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün girişindeki metrobüs durağından başladı. Maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası girişinden başlayıp Sultanahmet Meydanı’nda son buldu. Organizasyona 126 ülkeden 42 kilometrede 5 bin 976, 15,5 kilometrede 12 bin 440, Kurumsal Koşu’da 18 bin ve Halk Koşusu’nda da 5 bin olmak üzere toplam 41 bin 416 kişi kayıt yaptırdı.
BİRİNCİLER KENYA VE ETİYOPYA’DAN
47’nci İstanbul Maratonu’nu erkeklerde Kenyalı atlet Rhonzas Lokitam Kilimo kazanırken, kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Bizuager Aderra kazandı. İstanbul Maratonu›nda iki milli atlet ilk 10 sırada yer aldı. Geçen seneki yarışı altıncı sırada tamamlayan Hüseyin Can, bu sene ise 2 saat 10 dakika 58 saniyelik derecesiyle beşinci oldu. Bir diğer milli atlet Halil Yaşın ise 2 saat 19 dakika 50 saniyeyle dokuzuncu oldu. İstanbul Maratonu’nda Erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 50›şer bin dolar (2 milyon 103 bin TL) para ödülü verildi.
HALK KOŞUSU’NDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER
Maraton kapsamında koşulan halk koşusu da renkli görüntülere sahne oldu. Maratonun 8 kilometrelik halk koşusu, Anadolu Yakası’nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü metrobüs durağının yanından başladı. Köprünün üzerinde bol bol fotoğraf çektirip İstanbul Boğazı’nın tadını çıkaran vatandaşlar, Beşiktaş sapağından ayrılıp Barbaros Bulvarı’nı geçti ve Dolmabahçe’deki Tüpraş Stadı’nın önünde parkuru tamamladı. Koşuya katılan binlerce katılımcıdan bazıları Türk bayraklarıyla yarışırken, bazı vatandaşlar ise ailece katıldığı koşuda, köprü üzerindeki anlarını fotoğraf ve videolarla kayda aldı. Maratonun son adımı olan halk koşusunda bir vatandaşın çocuğuyla köprü üzerinde futbol topuyla oynaması vatandaşları gülümsetti.
Filistin’e destek mesajları verildi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçerken hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, açtıkları pankart ve atkılarla Filistin’e de destek verdi. Halk Koşusu’nda yer alan ve İsrail’in soykırıma varan saldırılarına tepki gösteren Doktor Mehmet Arslan, Filistin’deki katliamın durması gerektiğini belirterek, “Yürüyüş, koşu sıhhatli bedene veya barışa hizmet ediyorsa ne ala. Biz de hekimler olarak özellikle ülkemizin ve daha da önemlisi Gazze’nin, Kudüs’ün katliamdan kurtuluşa vesile olmasını istiyoruz. Biz de hekimler olarak mesaj vermeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.