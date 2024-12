İlk Kitap İlk Heyecan

Gece uyumak için, uyku naz yaparsa düşünmek içindir. Geceleyin tasarladım, sabahleyin yazdım. Karanlıkta sağda solda bulduğum kâğıt parçalarına önümü görmeden aldığım not sayısı az değildir. Sabah kalktığımda birbirine giren o cümleleri çözümlemek her seferde imkân dahilinde olmadı.

Her zaman kâğıda döktüm. Mimarî eğitim ve çalışmalarımda da önce kâğıt üzerinde eskizler karalayarak epeyce bir yol kat ederim. Bilgisayar çoğu vakitte bir sunma aracı. Şiir, yazı ve mektupların ilk çehresi kağıtlarda belli olur. Ayna Kavgası’ndaki şiirlerin her biri on, yirmi müsvedde kağıdına sahip; arkalı önlü, çapraz ve üst üste notlar ve mısralar taşıyor. Elbette deneme ve öykü gibi bazı çalışmalarımda bilgisayarda ilerleme ihtiyacı duyuyorum, lakin kâğıt ve kalem her vakit tetiktedir. Klavyesiz kâğıt bulunur ama gerekse bile kağıtsız klavyeyi pek kullanabilen bir insan değilim.