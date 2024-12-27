İlmek ilmek dokunan emekler ödüllendirildi

Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, özgün eserleri veya hizmetleriyle yeteneklerini gösteren kişi ve kurumlara takdim edilen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, geçtiğimiz akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden sahiplerini buldu. Bu yıl edebiyattan kütüphaneciliğe, müzikten tiyatroya, bilim-kültürden sinema ve zanaata uzanan 8 ayrı dalda ödül verildi. Yazarımız Fatma Barbarosoğlu edebiyat alanında ödülünü alırken, Genel Yayın Yönetmenimiz, Yazı İşleri Müdürümüz ve Kültür Sanat Editörümüz kendisine eşlik etti.

'Bilim Kültür'de Gönül Tekin ve Günay Kut, 'Edebiyat'ta Fatma Barbarosoğlu, 'Müzik'te Ahmet Özhan, 'Tiyatro'da Turan Oflazoğlu, 'Kütüphanecilik'te Ramazan Minder, 'Zanaatlar'da Salih Balakbabalar, ödüllerini, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. 'Vefa' ödülü ise merhum Yönetmen Halit Refiğ'e verildi.

BU ÜLKEYE AİDİYET DUYAN HERKES BAŞ TACI

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ödül alan isimlere baktığımızda, ülkesini seven, bu topraklara aidiyet duyan, ülkesi için dertlenen ve eserlerini bu yönde inşa eden isimlerden olduğunu görüyoruz. Ne yazık ki bu isimler kültürel iktidar tarafından öne çıkarılmadığı için popüler kültür bu isimleri tanımıyor. Cumhurbaşkanlığı ödülleri hem kültür sanat alanındaki önemli isimleri tanıtıyor hem de bu işlerin takdir edilmesine vesile oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tören konuşmasındaki şu cümlenin altını çizmek gerek: "Her alanda olduğu gibi kültür ve sanatta da kimsenin dünya görüşüne, yaşam tarzına, siyasi tutumuna bakmıyor, bu ülkeye, bu millete, bu topraklara aidiyet duyan herkesi baş tacı etmeye özen gösteriyoruz."

TÜRKOLOJİDE ÇIĞIR AÇAN İKİ İSİM

Bilim-Kültür ödülünü alan dünyanın önde gelen Türkologlarından Prof. Dr. Gönül Tekin, kitap ve makaleleriyle, araştırmalarıyla, konferanslarıyla Eski Türk Edebiyatı'na ışık tutan önemli çalışmalara imza attı. Bir diğer Bilim-Kültür ödülünün sahibi Prof. Dr. Günay Kut ise yine Türkoloji ve Eski Türk Edebiyatı alanında uluslararası düzeyde tanınıyor. Halil İnalcık'ın seçkin talebelerinden olan Kut, Boğaziçi Üniversitesi'nde Türkoloji Bölümünü, Oxford Üniversitesi'nde ise Atatürk Enstitüsü'nü kurarak Türk kültürüne önemli hizmetlerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazarımız Fatma Barbarosoğlu'na edebiyat alanında ödülünü verdikten sonra Genel Yayın Yönetmenimiz Hüseyin Likoğlu, Yazı İşleri Müdürümüz Mustafa Kahraman, yazarımız Ayşe Böhürler ve Kültür Sanat Editörümüz Sevda Dursun ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

GEÇMİŞLE GELECEK ARASINDAKİ KÖPRÜ

Edebiyat Ödülü'nün sahibi gazetemiz yazarı Fatma Barbarosoğlu, hikaye, roman, deneme, makale, mülakat ve köşe yazılarıyla Türk Edebiyatı'nda yer edinen isimlerden. Eserlerinde modernizm-gelenek ilişkisini tutarlı bir şekilde ele alan yazar, yabancılaşmayı, kadınların toplumdaki yerini ve sorunlarını sosyolojik bir bakış açısıyla irdelemeye devam ediyor. Müzik Ödülü'nün sahibi Ahmet Özhan, hem kişiliği hem de bilgi ve tecrübesiyle Klasik Türk Müziği'ne önemli eserler kazandırdı. Geçmişle gelecek arasında sağlam köprüler kurdu.

Şimdilerde Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nin Müdürü olan, 25 yılını Atatürk Kitaplığı'na vakfeden, Ramazan Minder’e kütüphanecilik ödülü verildi. Minder’in ismi 28 Şubat döneminde çöpe atılan kitapları kurtarmasıyla tarihe yazılmıştı. Minder, Sultan Abdülhamit Han'ın Yıldız Sarayı'ndaki kütüphanesine ait, 4 bin 500 kitabı Atatürk Kitaplığına kazandırdı.

TİYATRO VE SİNEMADA KADİM DEĞERLER

Tiyatro ödülünü alan Turan Oflazoğlu, evrensel temaları yerel ve kadim değerlerle işledi. Zanaatkar dalında Salih Balakbabalar; hat, tezyinat, ahşap oyma ve sedef işçiliği gibi geleneksel sanatları üslubuyla harmanlayıp, özgün ve modern bir çizgiye taşıdı. Bu yılki Vefa Ödülü'nün sahibi ise Türk sinemasının usta ismi Halit Refiğ oldu. Refiğ’in senarist, yapımcı ve yönetmen olarak Türk sinemasının yerli ve milli değerler üzerine inşasında büyük emeği var.







