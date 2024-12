İlmek ilmek dokunan emekler ödüllendirildi

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ödül alan isimlere baktığımızda, ülkesini seven, bu topraklara aidiyet duyan, ülkesi için dertlenen ve eserlerini bu yönde inşa eden isimlerden olduğunu görüyoruz. Ne yazık ki bu isimler kültürel iktidar tarafından öne çıkarılmadığı için popüler kültür bu isimleri tanımıyor. Cumhurbaşkanlığı ödülleri hem kültür sanat alanındaki önemli isimleri tanıtıyor hem de bu işlerin takdir edilmesine vesile oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tören konuşmasındaki şu cümlenin altını çizmek gerek: "Her alanda olduğu gibi kültür ve sanatta da kimsenin dünya görüşüne, yaşam tarzına, siyasi tutumuna bakmıyor, bu ülkeye, bu millete, bu topraklara aidiyet duyan herkesi baş tacı etmeye özen gösteriyoruz."