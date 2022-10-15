Hayat İnternetsiz bir dünyaya hazır mısınız?
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İnternetsiz bir dünyaya hazır mısınız?

İngiliz yazar Frank Cottrell-Boyce’un son romanı İnterneti Bozan Çocuk, insanlar arası iletişimin internetsiz bir dünyada da mümkün olduğunu hatırlatan, heyecan dozu bir an bile düşmeyen, tam gaz bir macera.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İnternetsiz bir dünyaya hazır mısınız?
​İnternetsiz bir dünyaya hazır mısınız?

İngiliz yazar Frank Cottrell-Boyce’un son romanı İnterneti Bozan Çocuk, insanlar arası iletişimin internetsiz bir dünyada da mümkün olduğunu hatırlatan, heyecan dozu bir an bile düşmeyen, tam gaz bir macera. Nuh, istemeden de olsa ablasının okul gezisine katılır. Gidip devasa bir depoyu ziyaret edecek, belki biraz fotoğraf çekeceklerdir. Buraya kadar her şey normaldir de. Ama yolda navigasyon aletinin azizliğine uğrayınca planlar birazcık değişir çünkü bir anda ıssız bir adada, kilolarca altının arasında kalırlar. Bunlar yetmezmiş gibi, evrendeki her türlü teknolojik alette alerji yaratan Nuh, tüm dünyanın internetini de bozuverir! Neyse ki yapmaları gereken şeyler bellidir: hayatta kalmak, suçluları adalete teslim etmek ve bir zahmet, interneti yeniden çalışır hâle getirmek! 10 yaş ve üzeri içindir.

Tepki çeken paylaşım

Tepki çeken paylaşım

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