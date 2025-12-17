Yeni Şafak
İştahsız kedisini veterinere götürdü: 'Kelimenin tam anlamıyla şok yaşadık'

13:3517/12/2025, Çarşamba
AA
İştahsızlık şikayetiyle veterinere götürülen kedinin kalçasından mermi çekirdeği çıkarıldı.
Mersin'de nişanlı çiftin sokaktan sahiplendikten sonra iştahsızlık şikayetiyle veterinere götürdüğü kedi, kalçasına saplandığı tespit edilen mermi çekirdeğinin operasyonla çıkarılmasıyla sağlığına kavuştu. 'Amber' adını veren Ramazan Alper İlten,"Röntgen sonucunda böyle bir şey olduğunu görünce kelimenin tam anlamıyla şok yaşadık. Sağ olsun veteriner hekimlerimiz operasyon sonucunda kurşunu çıkardı" dedi.

Kar gezisi için merkez Toroslar ilçesinin yüksek rakımındaki Arslanköy Mahallesi'ne giden Ramazan Alper İlten ve nişanlısı Fatma Zühal Yurdagül, dolaştıkları sırada cana yakın hareketlerinden etkilendikleri bir kediyi üşümemesi için yanlarına aldı.


Çift, aralarındaki bağın güçlenmesiyle sahiplenmeye karar verdikleri kediyi, hem az mama yediği hem de aşılarının yaptırılması için merkez Yenişehir ilçesindeki veteriner kliniğine götürdü.


Veteriner hekimler Ömer Sağdıç ve Furkan Toroğlu tarafından yapılan muayenenin ardından çekilen röntgen sonucunda "Amber" adı verilen kedinin kalçasında mermi çekirdeği olduğu belirlendi.


Cismin operasyonla çıkarılmasıyla sağlığına kavuşan kedi, yeniden çiftle buluşturuldu.

"Röntgen sonucunu görünce şok yaşadık"

İlten, her zaman sahipsiz hayvanlar için yanında mama bulundurduğunu söyledi.


Gezi sırasında karşılaştıkları kedinin, yanlarından ayrılmak istemediğini dile getiren İlten, şöyle konuştu:

"Yanımıza aldığımızda kedi bize, biz de ona alıştık. Çok hızlı şekilde bağ kurmuş olduk. Röntgen sonucunda böyle bir şey olduğunu görünce kelimenin tam anlamıyla şok yaşadık. Sağ olsun veteriner hekimlerimiz operasyon sonucunda kurşunu çıkardı. Şu anda da kedinin durumu gayet iyi."

Veterinerlerden Sağdıç, çiftin, kedinin sağlık kontrolü için kendilerine başvurduğunu ifade ederek, "Kurşunun vücutta uzun süre kalması sonrasında zehirlenmeler gerçekleşebileceği için operasyonu gerçekleştirdik. Kedi, gayet mutlu şekilde hayatına devam ediyor" dedi.


Toroğlu da çifte duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, "Cismi kedinin vücudundan çıkardık şimdi her şey güzel olacak. Sokaktan sahiplenildi, artık güzel ve sıcak bir yuvası var. Biz de onun için çok mutluyuz" diye konuştu.

