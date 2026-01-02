Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
İstanbul E-5 Saadetdere’de trafiği kilitleyen kaza

İstanbul E-5 Saadetdere’de trafiği kilitleyen kaza

16:182/01/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
E-5 KARAYOLU İSTANBUL ESENYURT SAADETDERE MEVKİNDE BETON BARİYERE ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARAÇ YAN YATTI. KAZADA SÜRÜCÜ YARA ALMAZKEN, BETON BARİYERİN ÇARPTIĞI BAŞKA BİR ARAÇ HASAR ALDI.
E-5 KARAYOLU İSTANBUL ESENYURT SAADETDERE MEVKİNDE BETON BARİYERE ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARAÇ YAN YATTI. KAZADA SÜRÜCÜ YARA ALMAZKEN, BETON BARİYERİN ÇARPTIĞI BAŞKA BİR ARAÇ HASAR ALDI.

E-5 Karayolu İstanbul Esenyurt Saadetdere mevkiinde beton bariyere çarpan hafif ticari araç yan yattı. Kazada sürücü yara almazken, beton bariyerin çarptığı başka bir araç hasar aldı.


Kaza, saat 12.20 sıralarında E-5 Karayolu İstanbul Esenyurt Saadetdere mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 35 MCA 798 plakalı hafif ticari araç sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle beton bariyere çarparak yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Aracın çarptığı beton bariyer devrilerek yan yoldaki başka bir araca da hasar verdi. Kaza sonrası Beylikdüzü istikametinde yoğun trafik oluştu. Araçların çekici ile kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale dönerken, yaşanan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

#İstanbul
#Trafik
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Araç sahipleri dikkat! 2026 yılı Motorlu taşıt vergisi (MTV) ilk taksit ödemesi başladı